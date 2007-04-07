آمادگی برای صادرات 2 میلیون تن گندم در سال جاری / خروج سیمان از سبد حمایتی مشروط است / عرضه پوشاک اسلامی در 600 فروشگاه از ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر ، ‌معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی درجمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی کامل وزارت بازرگانی برای صادرات گندم درسال جاری، افزود: این وزارتخانه درراستای صادرات گندم همکاری لازم را در قالب پرداخت یارانه صادراتی برای تمامی کسانی که مایل به فعالیت در زمینه صادرات این محصول هستند ، ‌در دستور کار خواهد داشت.

به گفته محمد صادق مفتح با توجه به شرایط آب وهوایی مناسب در سال جاری و ارائه راهکاری تشویقی برای کشاورزان (خرید نقدی گندم ) و براساس پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی ،‌ در سال جاری برداشت گندم بیش از سال های قبل خواهد بود .

وی تشویق بخش خصوصی برای خرید گندم را از برنامه های وزارت بازرگانی در سال جاری دانست و تصریح کرد: ‌امید است که در سال جاری بخش خصوصی نقش فعال تری را در زمینه خرید گندم داشته باشد .

مفتح ، ‌ساخت سیلو را ازجمله سیاست های وزارت بازرگانی اعلام کرد وگفت:‌ براساس برنامه ریزی صورت گرفته از نیمه دوم سال 84 وترغیب بخش خصوصی به ساخت سیلو ،‌ درحال حاضر احداث چندین سیلو با ظرفیت بیش از یک میلیون و 50 هزار تن توسط بخش خصوصی پایان یافته و آماده بهره برداری است وهم اکنون ساخت چندین سیلوی دیگر با ظرفیت یک میلیون و 440 هزار تن نیز در دست احداث قرار دارد.

معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال 86 ظرفیت سیلوهای جدید به دو میلیون و500 هزار تن برسد.

وی ظرفیت ذخیره سازی سیلوهای گندم را تا نیمه دوم سال 84 کمتر از چهارمیلیون تن اعلام کرد و گفت:‌ براساس استانداردهای فائو ،‌ کشور حدود 10 میلیون تن درزمینه ایجاد ظرفیت سازی برای نگهداری گندم کمبود دارد که امید است با برنامه های ریزی صورت گرفته طی 2 تا 3 سال آینده این کمبود برطرف شود.

مفتح با اشاره به احداث نانوایی های صنعتی در قالب یکی دیگراز برنامه های وزارت بازرگانی،‌ گفت:‌ براساس یکی از تبصره‌های بودجه سال 86 و آئین نامه ای که هم اکنون در دستورکارهیئت وزیران درمورد احداث نانوایی های صنعتی قرار گرفته ، ‌تا کنون و بنا بر اعلام این وزارتخانه 368 مجوز برای احداث نانوایی صنعتی در26 استان کشور صادر شده است.

وی در مورد تعیین قیمت نان در سال جاری گفت:‌ با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته تصمیم گیری برای قیمت نان براساس نظرات کارگروهی که در استان ها و زیر نظر استانداری در هر استان تشکیل شده ،‌ تعیین می شود و نظارت کمی و کیفی آن بر عهده واحدهای تعزیرات است.

مفتح با تاکید بر این که هم اکنون ازنظر ذخیره سازی کالاهای اساسی در وضعیت بسیار خوبی قرار داریم به طوریکه در طول هیچ زمانی در 15 سال گذشته این میزان ذخایر را نداشتیم، تصریح کرد: ‌براساس سنوات گذشته تاکنون بخش عمده ای از خرید کالاهای اساسی در سال 86 انجام شده به طوریکه براین اساس 650 هزار تن روغن نباتی ،‌550 هزار تن برنج و 700 هزار تن شکر خام خریداری شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح ضیافت به عنوان نخستین تجربه موفق در به‌کارگیری اصناف برای کنترل بازار، گفت:‌ همچنین برگزاری نمایشگاه های فروش بهاره (140 نمایشگاه در کل کشور) ‌و اجرای موفقیت آمیز تنظیم بازار مرکبات شب عید ازبرنامه های دیگر این وزارتخانه برای بکارگیری اصناف درتنظیم بازار بود .

معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی،‌ تمرکز زدایی در بحث تنظیم بازار را در قالب انتقال ستادهای تنظیم بازار از سطح تهران به استان‌ها را ازدیگر اقدامات این وزارت خانه در سال 85 اعلام و تاکید کرد که قطعا این سیاست در سال 86 نیز پیگیری خواهد شد.

وی،‌ ذخیره سازی و ایجاد ذخیره استراتژیک با تکیه براصناف و بخش خصوصی و رفع مشکل تولید کنندگان از طریق برگزاری جلسات متعدد با تولید کنندگان را ازدیدگاه های وزارت بازرگانی درزمینه تنظیم بازار دانست.

مفتح با موفقیت آمیز خواندن طرح وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار میوه در شب عید ، ‌گفت:‌ امسال و در راستای طرح وزارتخانه برای تنظیم بازار میوه در شب عید ، سطح عمومی قیمت میوه حتی در سایر فروشگاه ها به مراتب پایین تر بود به طوری‌که اقدامات دولت در زمینه کنترل قیمت ها بسیار موثر بود .

وی با تاکید بر این که نقش دولت در بازار میوه ،‌ کنترل قیمت ها با استفاده از مکانیزم بازار است ،‌گفت:‌ امسال و با توجه به حضور بخش خصوصی و اصناف در زمینه میوه ، ‌دولت هیچ نقشی در خرید و فروش میوه نداشت و این در حالی است که گزارش های مردمی حاکی از رضایت مردم از قیمت میوه را در ایام عید دارد .

مفتح گفت:‌ ‌در راستای سیاست های اتخاذ شده برای تنظیم بازار میوه ،‌هم کشاورزان در زمان برداشت پول خوبی دریافت کردند و هم مصرف کننده در شب عید میوه را با قیمت مناسبی خریداری کردبه طوریکه فاصله قیمت خرید از تولید کننده و عرضه مصرف کننده به حداقل رسیده و صنف بنکداربه یک سود قانونی و حداقل قناعت کرد .

معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با اشاره به این که قطعا وزارت بازرگانی می توانست کنترل و نظارت بهتری را درسال 85 بر قیمت میوه داشته باشد، گفت:‌ به‌کارگیری 400 واحد صنفی برای فروش میوه و مرکبات در مقابل 12 هزار واحد مطمئنا کافی نیست اما برای شروع کار مناسب است .

وی در مورد توزیع مرغ و تخم مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام، ‌گفت:‌ هر چند که ما موافق فروش محصول در کنار خیابان و در یک کامیون و یا وانت نیستیم اما چون شرکت پشتیبانی خودش اقدام به عرضه کالایش می کند لذا ما ترجیح می دهیم که توزیع حتی خارج ازشبکه ها نیز صورت گیرد .

مفتح ضمن تشکر از دست اندرکاران صنعت سیمان برای اجرای تعهدات خود ،‌ گفت:‌ در راستای توافقات صورت گرفته ،‌کارخانجات تعهدات خود را برای توزیع سیمان انجام داده و مجوز نیز برای صادرات به کارخانجات داده شده است که با توجه به پروژه های در دست احداث ، ‌آینده روشنی را برای صنعت سیمان پیش رو خواهیم داشت .

وی در زمینه خروج سیمان از سبد حمایتی گفت: ‌اگر نگرانی ما از بازار داخلی برطرف شود مخالفتی از خروج سیمان از سبد حمایتی نداریم و لذا در این راستا یک بسته ازاقدامات مورد تفاهم با همکاری دست اندرکاران سیمان و وزارت صنایع تهیه شده و قرار است که به شورای اقتصاد ارائه شود که در صورت موافقت با آن ،‌ مخالفتی با خروج سیمان ازسبد حمایتی نداریم .

به گزارش «مهر» مفتح در مورد توزیع کالابرگ های مرحله سیزدهم در سال جاری ،‌گفت:‌ مرحله دوازدهم توزیع کالابرگ های در حال اتمام است و براساس برنامه ریزی در سال 86 مرحله سیزدهم چاپ و توزیع خواهد شد که هم اکنون مقدمات ان فراهم شده است .

وی عرضه پوشاک اسلامی را یکی دیگر از طرح های وزارت بازرگانی دانست و گفت:‌ براساس این طرح و با توافق صورت گرفته میان طراحان ،‌ صنوف تولیدی و توزیعی ،‌ از ماه آینده 600 فروشگاه با آرم هایی مشخص در سطح شهر تهران اقدام به فروش پوشاک منطبق با استانداردهای اسلامی می کنند که این طرح تا پایان سال جاری در تمامی کشور اجرایی خواهد شد.