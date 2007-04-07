اعطای بورس بیوتکنولوژی دانشگاه سنگاپور به دانشجویان استعداد درخشان

به گزارش خبرنگار مهر، دو دانشگاه دولتی NUS و NTU سنگاپور جزء 20 دانشگاه برتر دنیا قرار دارند و به دلیل اعتبار بالایی که از آن برخوردار هستند از مهمترین مراکز آموزشی دنیا در زمینه تکنولوژی های جدید محسوب می شوند.

دفتر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز در راستای همکاری بین المللی در رشته های بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی با این دانشگاه ها همکاری می کند.

کلیه هزینه های این بورس تحصیلی بر عهده دو دانشگاه دولتی سنگاپور است و استفاده از این بورس تحصیلی منوط به پذیرش پروپزوال ارائه شده از سوی دانشجویان خواهد بود.

مدت بورس تحصیلی برای مقطع کارشناسی ارشد رشته های بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی یک سال و برای تحصیل در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) سه سال خواهد بود.

دانشجویان باید جزء استعدادهای درخشان و رتبه های بالای گروه خود باشند. مصاحبه برای پذیرش این دانشجویان در ماه مارس انجام می گیرد و آموزش نیز از ماه جولای در سنگاپور آغاز می شود. دانشگاه های سنگاپور هیچ گونه تعهدی را در قبال این بورس از دانشجویان اخذ نمی کند.