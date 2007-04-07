به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای شرکت قطارهای مسافری رجاء نشان می دهد در ایام نوروز سال گذشته یک میلیون و 504 هزار نفر با قطار جابه‌جا شده بود.

در حالی تعداد جابه‌جایی مسافر با قطار در ایام نوروز امسال به یک میلیون و 740 هزار نفر رسید که شرکت قطارهای مسافری رجا برای یک میلیون و 886 هزار و 598 نفر ظرفیت جدید ایجاد کرده بود.

3 هزار و 834 سرویس رفت و برگشت قطار برای ایام نوروز امسال در نظر گرفته شد که از این تعداد، یک هزار و 646 سرویس رفت و برگشت به استان خراسان رضوی اختصاص داشت.

شرکت قطارهای مسافری رجاء تعداد جابه‌جایی مسافر برای 60 روز آینده را 3 میلیون و 321 هزار و 513 و کل فصل تابستان را 8 میلیون و 206 هزار و 139 نفر پیش بینی کرده است.