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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۳:۵۳

یک میلیون و 740 هزار نفر در ایام نوروز با قطار جابه‌جا شدند

یک میلیون و 740 هزار نفر در ایام نوروز با قطار جابه‌جا شدند

در ایام نوروز امسال یک میلیون و 740 هزار نفر با قطار جابه‌جا شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای شرکت قطارهای مسافری رجاء نشان می دهد در ایام نوروز سال گذشته یک میلیون و 504 هزار نفر با قطار جابه‌جا شده بود.

در حالی تعداد جابه‌جایی مسافر با قطار در ایام نوروز امسال به یک میلیون و 740 هزار نفر رسید که شرکت قطارهای مسافری رجا برای یک میلیون و 886 هزار و 598 نفر ظرفیت جدید ایجاد کرده بود.

3 هزار و 834 سرویس رفت و برگشت قطار برای ایام نوروز امسال در نظر گرفته شد که از این تعداد، یک هزار و 646 سرویس رفت و برگشت به استان خراسان رضوی اختصاص داشت.

شرکت قطارهای مسافری رجاء تعداد جابه‌جایی مسافر برای 60 روز آینده را  3 میلیون و 321 هزار و 513 و کل فصل تابستان را 8 میلیون و 206 هزار و 139 نفر پیش بینی کرده است.

 

کد مطلب 466787

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