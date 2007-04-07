حسن مرادی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری جشن روز ملی فن آوری هسته ای ایران را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: همه می دانند که دستیابی به چرخه سوخت کار آسانی نیست و این امر از سوی محققان متعهد و توانمند ایران به نام کشور به اثبات رسید.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه این موفقیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف مرتبط با تکنولوژی صلح آمیز هسته ای وزنه تبلیغات دشمن علیه ایران را کاهش می دهد، گفت: موفقیت های پی در پی ما در این عرصه، قدرت چانه زنی ما را در عرصه بین المللی افزایش می دهد.

مرادی تقویت دیپلماسی در شرایط کنونی را ضروری و به نفع منافع کشور خواند و اضافه کرد: این موفقیت توانمندی ما را در عرصه های اقتصادی ، سیاسی و علمی افزایش می دهد علاوه بر این چنین توفیقاتی باعث عصبانیت آمریکا و اسرائیل در منطقه خواهد شد.

نماینده مردم اراک همچنین تلاش دانشمندان جوان ایرانی در دست یابی فن آوری صلح امیز هسته ای را پیامی آشکار برای دشمنان کشور خواند و خاطرنشان کرد: دشمنانی که تا چندی پیش، ایران اسلامی را ناتوان از تلاشهای علمی عنوان می کردند، اکنون پاسخ جهان را بدهند که چگونه ایران با وجود دشمنی ابرقدرتها به این موفقیت دست یافته است.