راه اندازی ۱۱ مرکز آموزشی جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مختار جلالی جواران افزود: در یکصدوسی و دومین جلسه کمیته تخصصی علمی کاربردی و به منظور بررسی درخواست پذیرش دانشجوی مهرماه ۱۳۹۸ مراکز آموزشی علمی کاربردی تحت نظارت این دانشگاه، ۱۲۸۰ کد رشته محل جدید در قالب خوشه‌های شغلی بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

وی گفت: برای این پذیرش سیاست‌های مصوب کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی براساس سیاست‌های کلان دانشگاه، اسناد بالادستی و اصل تخصصی کردن فعالیت مراکز آموزشی و ماموریت‌گرایی در قالب حوزه و خوشه‌های شغلی مورد نظر بوده است.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی و کاربردی افزود: همچنین در این کمیته راه اندازی ۱۱ مرکز آموزش علمی کاربردی جدید به تصویب رسید که از این تعداد ۵ مرکز در قالب جایگزینی مراکز آموزشی دولتی مشمول مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه شورای عالی اداری در سال ۹۶ درخصوص "انحلال مؤسسات و مراکز آموزشی علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی" است.