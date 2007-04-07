ادامه اعتراضات خیابانی در اوکراین / مخالفت شهروندان اوکراینی با پیوستن کی یف به ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، معترضان در اطراف پارلمان اوکراین، خیمه هایی را برپا کرده اند و این در حالی است که بسیاری از فعالان در پایان هفته از نقاط مختلف این کشور، خود را به کی یف رساندند و بدین ترتیب تعداد معترضان نسبت به روزهای قبل بیشتر نیز شده است.

" نیکولای شاباشف" از شهر کرچ در جنوب اوکراین گفت:" من اینجا هستم تا از ویکتور یانوکویچ نخست وزیر اوکراین حمایت کنم. ما به جنگ نیازی نداریم؛ ما به ناتو ( سازمان آتلانتیک شمالی) نیازی نداریم."ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور طرفدار غرب اوکراین خواهان پیوستن کشورش به این سازمان است.

"داریا گووران" یکی از سازماندهان این اعتراضات گفت:" پیش بینی می کنیم که تعداد این معترضان در میدان استقلال ( مکان اعتراضات انقلاب نارنجی سال 2004 که ویکتور یوشچنکو را به قدرت رساند) تا 15 هزار نفر برسد. "

گفتگوی بین یوشچنکو و یانوکویچ برای رسیدن به مصالحه با شکست روبرو شده و نخست وزیراوکراین خواستار میانجی گری بین المللی برای حل این منازعه شده است.

رئیس جمهوری اوکراین هفته گذشته در پی اختلافات بی شماری که با نخست وزیر و همچنین برخی از نمایندگان پارلمان داشت؛ به طور ناگهانی تصمیم به انحلال پارلمان گرفت.

این تصمیم اعتراضات بسیاری را برانگیخت و تظاهراتی نیز در این زمینه در خیابان های کی یف برگزار شده است.

این درحالی است که نمایندگان پارلمان اوکراین نیز روز چهارشنبه 15 فروردین، رئیس جمهوری این کشور را به علت صدور حکم انحلال پارلمان، به تلاش برای کودتای حکومتی متهم کردند.