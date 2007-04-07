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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۶:۰۲

همایش یک روزه دبیران ستاد اقامه نماز کشور برگزار شد

همایش یک روزه دبیران ستاد اقامه نماز کشور امروز صبح در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن قرائتی رییس ستاد اقامه نماز کشور در این همایش گفت: در سال جدید باید از خودمان سوال کنیم  که آیا در طول عمر حتی یک رکعت نماز از روی اخلاص خوانده‌ایم.  

قرائتی تصریح کرد : از مجموع ‪ ۱۴‬هزار مدرسه در  استان  خراسان رضوی فقط هفت هزار مدرسه دارای نمازخانه هستند که نصفی از آنها نیز فاقد امام جماعت  اند.

وی از اجرای برنامه‌های نمازشناسی ویژه خادمان و فعالان نماز مانند سالهای گذشته خبر داد .

این همایش با همکاری استانداری خراسان رضوی وکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر گزار‌شد .

کد مطلب 466800

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