همایش یک روزه دبیران ستاد اقامه نماز کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، حجتالاسلاموالمسلمین محسن قرائتی رییس ستاد اقامه نماز کشور در این همایش گفت: در سال جدید باید از خودمان سوال کنیم که آیا در طول عمر حتی یک رکعت نماز از روی اخلاص خواندهایم.
قرائتی تصریح کرد : از مجموع ۱۴هزار مدرسه در استان خراسان رضوی فقط هفت هزار مدرسه دارای نمازخانه هستند که نصفی از آنها نیز فاقد امام جماعت اند.
وی از اجرای برنامههای نمازشناسی ویژه خادمان و فعالان نماز مانند سالهای گذشته خبر داد .
این همایش با همکاری استانداری خراسان رضوی وکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر گزارشد .
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