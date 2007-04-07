35 هزار تذکر به مراکز اقامتی و پذیرایی در ایام نوروز / مرگ 770 نفر سر صحنه تصادفات نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار حسین ذوالفقاری در نشست خبری روز شنبه 18 فروردین با اشاره به آمار عملکرد نیروی انتظامی از 25 اسفند ماه 85 تا 14 فروردین 86 ، گفت: بر اساس بررسی ‌های صورت گرفته ، 106 تن از کشته‌ های تصادف به درون شهر و 664 تن به برون شهر اختصاص دارد.

وی گفت: آمار به دست آمده از تلفات تصادفات درون و برون شهری مستند بر آمار پزشکی قانونی نیست و تنها در برگیرنده شمار تلفات سر صحنه تصادفات است.

ذوالفقاری تصریح کرد: بر این اساس طی این 18 روز نسبت به مدت مشابه سال گذشته شمار کشته‌ های تصادفات درون شهری 35 درصد و برون شهری 16 درصد کاهش داشت و در مجموع با کاهش 20 درصدی روبرو بوده است.

وی با بیان اینکه شمار مجروحان تصادفات با اختصاص 18 درصد به درون شهر و 17 درصد به برون شهر در مجموع 5/17 درصد کاهش داشته است، خاطرنشان کرد: در این میان شمار کل تصادفات جرحی، فوتی و خسارتی در درون شهر 12 درصد و برون شهر 6 درصد کاهش داشته است.

به گفته ذوالفقاری ، میزان مجموع تصادفات طی این 18 روز 36 هزار و 409 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 40 هزار و 633 فقره تصادف ثبت شد ، 10 درصد کاهش را نشان می دهد.

جانشین فرمانده ناجا با اشاره به مجموع تخلفات کنترل شده از سوی ماموران راهنمایی و رانندگی در جاده ‌های کشور ، تاکید کرد: طی این مدت 241 هزار و 182 فقره تخلف ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که طی آن 14 هزار و 589 دستگاه خودرو و 24 هزار و 514 دستگاه موتورسیکلت نیز به دلیل تخلفات توقیف شدند.

ذوالفقاری تصریح کرد: در این میان در جریان کنترل‌ های نامحسوس نیز 32 هزار و 767 فقره تخلف ثبت شد. دوربین‌های کنترل سرعت نیز 32 هزار و 415 فقره تخلف را به ثبت رساندند و در این میان سواری و وانت ‌بارها 63 درصد تصادفات را به خود اختصاص دادند.

وی اضافه کرد: طی بررسی ‌های صورت گرفته 50 درصد تصادفات بین ساعات 12 تا 20 و 50 درصد دیگر طی 16 ساعت بعدی رخ می‌دهند.

ذوالفقاری با اشاره به جغرافیای تصادفات رخ داده در شهرهای کشور، گفت: ‌از نظر جغرافیایی، بیشترین رقم تصادفات اعم از جرحی، خسارتی و فوتی به ترتیب به تهران بزرگ، اصفهان، ‌خراسان رضوی و استان تهران و کمترین به اردبیل، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و ایلام اختصاص یافت.

وی افزود: بیشترین تصادفات فوتی در سر صحنه نیز به ترتیب به اصفهان، ‌کرمان، فارس، خراسان رضوی و هرمزگان و کمترین به کهکیلویه و بویراحمد، زنجان، کردستان و چهارمحال و بختیاری مربوط شد.

جانشین فرمانده ناجا همچنین در ادامه با اشاره به انجام تست اعتیاد از رانندگان خاطرنشان کرد: ‌طی این 18 روز تست اعتیاد 35 تن از رانندگان مثبت گزارش شد.

وی با اشاره به نقش بازدارندگی دوربین‌های کنترل سرعت و سیستم‌های GPS در وقوع تصادف، گفت: به طور کلی 300 هزار دستگاه کامیون، 25 هزار دستگاه اتوبوس و 8 هزار دستگاه خودرو نفتکش و گازکش در کل کشور فعالیت می ‌کنند که تا این لحظه تمامی نفتکش و گازکش‌ ها و همچنین یک سوم اتوبوس‌ ها به سیستم GPS مجهز شده ‌اند.

وی تصریح کرد: تا پایان سال جاری نیز 300 هزار دستگاه کامیون، سواری‌های مسافرکش و سایر اتوبوس‌ها به این سیستم مجهز خواهند شد تا ناوگان حمل و نقل عمومی به طور کلی کنترل شود.

سردار ذوالفقاری با بیان اینکه طی 18 روز اجرای طرح نوروزی، سرقت ‌های مسلحانه و کیف ‌قاپی هر یک 32 درصد افزایش داشت، اظهار کرد: طی این مدت آدم‌ ربایی و گروگانگیری 61 درصد ، سرقت از بانک 71 درصد ، قتل 17 درصد ، شرارت 17 درصد ، جیب ‌بری 11 درصد ، سرقت موتورسیکلت 4 درصد ، سرقت از منزل و سرقت از اماکن دولتی و خودرو هر یک سه درصد و ‌سرقت موتورسیکلت 4 درصد کاهش داشته است.

وی با اعلام کاهش یک درصدی مجموع جرائم در نوروز ، اضافه کرد: ‌در این میان سرقت از وسایل و قطعات خودرو نیز با افزایش 22 درصدی مواجه بود.

جانشین فرمانده ناجا همچنین گفت: بر اساس بررسی ‌های صورت گرفته ، تماسهای امداد و نجات جاده ‌ای با (110) نیز طی این مدت 32 درصد افزایش یافت.

وی از وقوع 31 درصد جرائم در تهران بزرگ طی اجرای طرح نوروزی خبر داد و گفت: استانهای خراسان رضوی، اصفهان و فارس نیز هر کدام با 3/7 درصد، رتبه دوم وقوع جرایم را به خود اختصاص دادند.

ذوالفقاری اضافه کرد: استانهای زنجان و کهکیلویه و بویراحمد نیز هر کدام با 3/0 درصد، خراسان جنوبی با 2/0 درصد و ایلام با 1/0 درصد کمترین آمار جرم را به خود اختصاص دادند.

به گفته جانشین فرمانده ناجا ، با توجه به این آمارها نمی ‌توان قضاوت کرد که پایتخت ، نا امن ‌ترین و ایلام امن ‌ترین شهر و استان کشور بوده ‌اند، چرا که مسائل جمعیتی و جغرافیایی را نیز باید در نظر گرفت.

سردار ذوالفقاری در ادامه این نشست خبری با اشاره به آمار فرار زنان و دختران ، اعلام کرد: طی این 18 روز ، فرار زنان و دختران 14 درصد و پسران 39 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: اغفال افراد نیز 18 درصد کاهش یافت و در عین حال دستگیری مزاحمان نیز با افزایش 6 درصدی مواجه بود.

به گفته سردار ذوالفقاری ، طی این مدت ، کشف تجهیزات ماهواره ‌ای ، مشروبات الکلی و اقلام مبتذل به ترتیب 59 درصد ، 21 درصد و 13 درصد افزایش داشت.

جانشین فرمانده ناجا با اشاره به 221 هزار و 220 بازدید انجام شده از مراکز اقامتی و پذیرایی در کل کشور ، خاطرنشان کرد: در این میان 35 هزار و 206 مورد به واحدهای صنفی تذکر داده شد.

وی گفت: 15 هزار و 800 مورد از گزارشات مردمی نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و طی این مدت نیز 93 مرکز بیشتر به دلیل رعایت نکردن مسایل بهداشتی پلمپ شد.

سردار ذوالفقاری در همین رابطه با بیان اینکه به سازمانهای مختلف پیشنهاد شده تا مراکز اقامتی مشخصی برای مسافران در نظر گرفته شود تا هم وضعیت ظاهری شهرها و هم امنیت مسافران تامین شود، تاکید کرد: بسیاری از مسافران به دلیل مشکلات اقامتی و اقتصادی اقدام به برپایی چادرها در نقاط مختلف شهری می‌کنند که در نظر گرفتن اماکن مشخص برای اسکان این مسافران می‌تواند در زیبا کردن چهره شهر و تامین امنیت آنها نقش بسزایی داشته باشد.

جانشین فرمانده ناجا در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که پرسید: افرادی تحت عنوان دفاع از حقوق زنان در پارک ‌های مختلف شهر و در استانهای مختلف اقدام به جمع ‌آوری امضاء می ‌کنند ، اظهار کرد: چندی پیش گزارشی به پلیس مبنی بر فعالیت این افراد به عنوان "فمنیست" داده شد که افرادی با هدف قصاص، دیه زنان، ‌حق طلاق و… از شهروندان در اماکن عمومی از جمله پارک ‌ها اقدام به جمع‌آوری امضاء می ‌کنند.

وی فعالیت این افراد را سیاسی عنوان کرد و افزود: گزارش این فعالیت ‌ها به مراجع قضائی اعلام شده و در ایام نوروز تنها یک مورد دستگیری در همین رابطه داشتیم اما به طور کلی از آمار دستگیری ‌ها مطلع نیستیم.

خبرنگاری از سردار ذوالفقاری در خصوص اعدام دو پرسنل انتظامی خراسان رضوی به دلیل فساد مالی سئوال کرد که وی پاسخ داد: توضیحات فرمانده ناجا در این خصوص کافی بوده است و بنا نداریم موضوع را دوباره مطرح کنیم ، اگر سئوالی هست از فرمانده ناجا بپرسید.

جانشین فرمانده ناجا در خصوص ناپدید شدن یک مرد آمریکایی در آبهای خلیج‌ فارس ، تاکید کرد: هنوز در این زمینه به صورت رسمی گزارشی به دستمان نرسیده و اطلاعات ما تنها در حد جراید است.

وی با بیان اینکه در ایام نوروز ، انتقاد از نیروی انتظامی 13 درصد و پیشنهادات در خصوص رفتار پلیس 19 درصد افزایش یافته است ، اضافه کرد: به طور کلی مجموع تماسها با 197 در ایام نوروز 33 درصد افزایش یافت که در مجموع 43 درصد انتقادات مربوط به حوزه راهنمایی و رانندگی و 32 درصد مربوط به حوزه انتظامی بوده است.

جانشین فرمانده ناجا همچنین عنوان کرد: بیشترین انتقادات مربوط به تهران بزرگ و مازندران و همچنین بیشترین تقدیرها مربوط به گلستان و آذربایجان غربی بود و این در حالی است که بیشترین شکایات نیز به تهران بزرگ، اصفهان و مازندران اختصاص یافت.