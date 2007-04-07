ویژگیهای فردی و اجتماعی پیامبر اسلام باید مورد توجه جدی قرار گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله واعظ زاده خراسانی عضو شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی در دومین نشست علمی بیستمین همایش بین‌المللی وحدت اسلامی که با موضوع "سیره رسول در شریعت" صبح امروز شنبه 18 فروردین ماه در هتل استقلال تهران برگزار شد، گفت: پیامبر گرامی اسلام(ص) دارای ویژگیهای‌ بسیار برجسته‌ ای بودند و مأموریت داشتند تا با مردم مدارا کنند.

وی با اشاره به‌ سیره پیامبر(ص) در رفتار و شیوه قانونگذاری اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) دارای اخلاق برجسته‌ای بودند که قرآن از آن به عنوان خلق عظیم یاد کرده است.

عضو شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم که مربوط به توبه، صبر، احسان و امر به معروف و نهی از منکر است، تصریح کرد: طبق آیات قرآن باید از جاهلان دوری گزید و به‌ دنبال عفو و بخشش بود و این آیات نمونه های تسامح را در رفتار پیامبر اعظم(ص) نشان می ‌دهد.

دکتر علی اوزاک رئیس مرکز پژوهشهای علوم اسلامی ترکیه نیز در بیستمین کنفرانس وحدت اسلامی درباره تسامح و سادگی اسلام گفت: تسامح و سادگی یکی از مسائل مهمی است که اسلام برای ‌آن اهمیت فراوانی قائل است. پیامبر اسلام نیز در انجام اعمال دینی به ‌تسامح و سادگی که در واقع روح اسلام است تأکید و همگان را به‌ آن دعوت می ‌کرد.

اوزاک در ادامه با اشاره به ‌اینکه باید در مسئولیتهای فردی و اجتماعی و حتی در معاملات مسئله تسامح جدی گرفته شود، اظهار داشت: هر انسانی مسئول کردار و رفتار فردی خود است و حقوق اسلامی نیز به ‌آن توجه کرده است.

رءیس مرکز پژوهشهای علوم اسلامی ترکیه در ادامه افراط و تفریط را خارج از چهارچوبهای دینی دانست و اظهار داشت: کلید سعادت و خوشبختی همه انسانها در تعادل و همزیستی با مردم است، راه اعتدال باید در همه شئون زندگی رعایت شده و سیر و سلوک دینی نیز به ‌شکل متعادل و متعارف به ‌مردم ارائه شود.

شیخ ادریس قدوس پیشوای مسلمانان ساحل عاج نیز در این نشست با بیان اینکه پیامبر گرامی اسلام (ص) بهترین عقل و فصیح ‌ترین زبان را داشتند، تصریح کرد: پیامبر گرامی اسلام(ص) همچون خورشیدی بودند که حتی راه رفتنشان برای ما الگو بود. پیامبر دارای خلق و خوی عظیم بودند و سخنانشان وحی بود که بر ایشان نازل می ‌شد.

در ادامه این نشست علمی دکتر خالد زهری پژوهشگر مغربی در ارتباط با ویژگیهای اخلاقی پیامبر(ص) در متون دینی، دکتر محمد صلاح الدین المستاوی عضو شورای عالی اسلامی تونس نیز درباره واقعیتهای زندگی پیامبر(ص) سخنرانی کردند.

دکتر احمد بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه رئیس جلسه و دکتر اسعد السحمرانی استاد دانشگاه امام الاوزاعی لبنان، نائب رئیس جلسه بودند و شیخ تاج الدین الهلالی مفتی استرالیا درباره با موضوع محمد(ص) نعمت و رحمت واسعه الهی و شیخ عبدالمنعم الزین رئیس مرکز اسلامی سنگال در خصوص اهمیت شورا در نظم اسلامی سخنرانی کردند.



همچنین ویژگیهای پدیده تکفیر و موضع سنت نبوی نسبت به ‌آن از سوی حجت الاسلام احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و تعلیم و تربیت و دعوت اسلامی از سوی شیخ احمد القطعانی بژهشگر لیبیایی مورد بررسی قرار گرفت.