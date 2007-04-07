زنگ سلامت در مدارس مازندران نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، استاندار مازندران در آئین نواخته شدن زنگ سلامت و تندرستی در مدرسه ابتدایی دخترانه شهید خوش اندام ساری ، گفت: سلامتی منبعی است که به مردم امکان می دهد تا به صورت فردی ، اجتماعی و اقتصادی زندگی مولدی را داشته باشند.

ابوطالب شفقت تصریح کرد: تمام دغدغه مسئولین امر آموزش و پرورش باید به امر سلامت و تندرستی دانش آموزان تعلق گیرد.

استاندار مازندران اظهار داشت: تمامی سیاستگزاران و مدیران با مدنظر قراردادن انسان سالم به عنوان محور توسعه پایدار ، برنامه های استراتژیک و عملیاتی خود را حول محور سلامت تدوین و اجرا نمایند.

در ادامه ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران اظهار داشت: با توجه به اهمیت سلامتی در زندگی انسانها و جوامع و نقشی که انسان سالم می تواند در شکل دهی جامعه سالم داشته باشد تعیین زمان خاص برای تکریم فعالیتهای مرتبط با تامین حفظ و ارتقاء سلامت و تقدیر از دست اندرکاران امر سلامت اقدامی ضروری و شایسته می باشد.

قاسمعلی خراسانی افزود: آحاد جامعه با مشارکت فعال و احساس مسئولیت همگانی نقش فردی و اجتماعی خود را در رعایت موازین بهداشتی و دستیابی به اهداف سلامت ایفاء کنند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز گفت: بزرگ ترین نعمتی که خدواند به انسان عطاء نمود نعمت سلامتی می باشد و از دانش آموزان خواست تا قدر این نعمت را بدانند.

سید نصرت الله فاضلی خاطر نشان کرد: سلامت فقط سلامت جسمی نیست بلکه مدیران امر بهداشت و تندرستی مدارس باید سلامت عاطفی را نیز در مدارس برای دانش آموزان فراهم کنند.