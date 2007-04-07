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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۴:۲۰

هنرمند ایرانی از مسابقه کاریکاتور آلمان جایزه گرفت

مسعود ضیایی زردخشویی جایزه دوم مسابقه بین‌المللی کاریکاتور "دن کیشوت" کشور آلمان با موضوع مهاجرت را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه کاریکاتور اعلام کرد در این مسابقه 315 کارتونیست با 865 اثر از 60 کشور دنیا شرکت کرده بودند که کارلوس بریتو از فرانسه برنده جایزه بزرگ شد، مسعود ضیایی از ایران و ناجی بناجی از مراکش مشترکا جایزه دوم و بوداک ارجین از ترکیه جایزه سوم را به خود اختصاص دادند.

ضیایی، 44 ساله و متولد شهرستان آبادان است و آثار لو در بیش از 80 کتاب به چاپ رسیده است. وی در جشنواره‌های معتبر داخلی و جهانی بیش از 70 جایزه از آن خود کرده و در چند جشنواره نیز عضو هیئت داوران بوده است. آثار برگزیده این مسابقه در ماه مه سال جاری به نمایش درمی‌آید.
کد مطلب 466817

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