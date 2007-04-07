رسیدگی به 84 هزار پرونده قضائی در خراسان شمالی

رئیس دادگستری خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد گفت: رسیدگی به 84 هزار و 384 فقره پرونده در سال 85 نتیجه تلاش قضات و نظارت جدی بر روند امور دادسراها و محاکم است.

احمد کیخسروی افزود: تعداد پرونده های وارده به دادسراها ، محاکم حقوقی ، جزائی ، انقلاب و تجدید نظر استان در سال گذشته 83 هزار و 222 فقره بوده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر رسیدگی و مختومه کردن پرونده های وارده تعدد 11 هزار و 62 پرونده از موجودی اول سال نیز کاسته شده است.

رئیس دادگستری خراسان شمالی ، زمان رسیدگی به هر پرونده را 20 روز ذکر کرد و افزود: موجودی دادگستری استان در حال حاضر 5 هزار و 40 فقره پرونده است ، یعنی به ازاء هر شعبه در استان فقط 92 پرونده موجود است.