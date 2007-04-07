سخنرانیهای "تأثیر مولوی بر اقبال"در پاکستان برگزار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز درگذشت اقبال لاهوری(اول اردیبهشت)، دکتر محد بقایی (ماکان) سه سخنرانی با موضوع تاثیر مولوی بر اقبال در پاکستان برگزار خواهد کرد.

این سخنرانیها در شهرهای لاهور ( قطب فرهنگی پاکستان) ، سیالکوت(زادگاه اقبال لاهوری) و اسلام آباد برگزار می شوند.

این نشستها به دعوت اقبال آکادمی و دانشگاه پنجاب صورت خواهند گرفت.

محمد اقبال 22 فوریه سال 1873 در شهر سیالکوت پاکستان از خانواده ای برهمایی کشمیری الاصل زاده شد. اقبال در مدرسه دو زبان فارسی و عربی را یاد گرفت و تحصیلاتش را ادامه داد تا اینکه به دانشگاه لاهور پیوست.

محمد اقبال لاهوری در سال 1905 به لندن سفر و تحصیلات خود را در دانشگاه کمبریج آغاز و دکترای خود را با طرحی با عنوان" پیشرفت و ترقی متافیزیک در سرزمینهای فارس" کسب کرد. او در سال 1909 استاد فلسفه دانشگاه لاهور شد . اقبال لاهوری در 21 آوریل سال 1938درگذشت .