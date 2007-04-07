به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است: مرحوم فردوسی پور که از سال های دور از همراهان نزدیک و یاوران صدیق حضرت امام خمینی (ره) بوده اند، در دوران تبعید حضرت امام (ره) در عراق و پس از آن در دهکده نوفل لوشاتو پاریس همواره وی را همراهی نموده اند و در حوادث مهم در راستای ایجاد و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از جان گذشتگی نمودند تا جایی که وی در فاجعه هفتم تیر ماه سال 1360 به همراه ایت الله دکتر بهشتی دردفتر حزب مرکزی جمهوری اسلامی در اثر انفجار بمب جانباز شده و شهید زنده لقب گرفتند و پس از تحمل سال ها درد و رنج ناشی از حادثه اندوهبار هفتم تیر دار فانی را وداع گفتند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: ایشان سال ها با وجود تحمل درد و رنج فراوان مسئولیت های خطیری قبل و بعد از آن داشته اند و از حقوق ملت و مردم شهید پرور ایران در مقاطع مختلف دفاع نموده اند.

از جمله مسئولیت ایشان می توان به مسئول دفتر حضرت امام در دوران تبعید به نجف به نمایندگی سه دوره مجلس خبرگان رهبری، نماینده مردم مشهد در سه دوره مجلس شورای سالامی ، رئیس کل دیوان عدالت اداری کشور، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه، عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، رئیس ستاد هفتم تیر و دهها مسئولیت دیگر اشاره کرد.

در پایان این اطلاعیه آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به عنوان نهادی عمومی و مردمی از مردم عزیز و شریف تهران، علمای اعلام، آیات اعظام، حجج اسلام، مسئولین و آحاد ملت حزب الله دعوت می کند تا در مراسم بزرگداشت آن عالم فرزانه، روحانی خدوم و سختکوش که در مسجد نور واقع در خیابان ولی عصر (عج) میدان فاطمی برگزار می شود، شرکت نموده و به مقام شامخ شهیدان انقلاب اسلامی و خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران ادای احترام کنند.