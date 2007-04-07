ایران برای نخستین بار مرکز مرجع شبکه آبزی پروری آسیا - اقیانوسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، عباسعلی مطلبی رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران با اعلام این مطلب گفت: در هفدهمین اجلاس شورای حاکمه سازمان آبزی پروری آسیا - اقیانوسیه (ناکا) در تایلند در پی ارایه برنامه جامع از سوی موسسه تحقیقات شیلات ایران، دو مرکز تحقیقاتی ماهیان سردآبی در تنکابن و ماهیان خاویاری در رشت به عنوانه مرکز مرجع شبکه آبزی پروری آسیا - اقیانوسیه (ناکا) انتخاب شد.

وی افزود: در این دو مرکز برنامه ها و طرح های تحقیقاتی در زمینه اکولوژی، آبزی پروری و تغذیه، بهداشت و بیماری ها و مطالعات ژنتیک ماهی آزاد دریای خزر، ماهی قزل آلای رنگین کمان و سایر گونه های ماهیان سردآبی ارزشمند بومی کشور طراحی و تدوین می شود.

به گفته مطلبی از این پس مدیریت تدوین و طراحی پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز کشورهای عضو ناکا، هماهنگی برای بازدیدهای علمی، برگزاری دوره ها و کارگاه‌های آموزشی در زمینه های مختلف عموم شیلاتی سرد آبی و شرکت فعال در کمیته های علمی - فنی و اجلاس شورای حکام ناکا نیز بر عهده این دو مرکز تحقیقاتی گذاشته شده است.

وی اظهار داشت: گسترش صنعت آبزی پروری سردآبی و شرایط اقلیمی و اکولوژیمی منحصر به فرد ایران در بین کشورهای عضو ناکا موجب حضور فعال تر کشورمان در عرصه همکاری ها با سازمانهای منطقه ای و بین المللی، ایفای نقش محوری در سیاست گذاری‌ها و ترسیم خط مشی تحقیقاتی و اجرایی در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در میان کشورهای آسیایی و همچنین افزایش اعتماد ملی منطقه ای و بین المللی موسسه تحقیقات شیلات ایران شده است.

مطلبی گفت: با انتخاب ایران به عنوان مرکز مرجع شبکه آبزی پروری آسیا - اقیانوسیه ناکا، کشور ما در راس برنامه های ناکا در زمینه انتقال اطلاعات و فن آوری به کشورهای عضو و سایر کشورهای دنیا قرار می گیرد ضمن آنکه امکان بهره گری از سایر تخصص ها از کشورهای مختلف را فراهم می آورد.

ناکا یک سازمان تخصصی بین المللی است که دارای 16عضو از کشورهای آسیایی می باشد و روسای این سازمان به صورت ادواری و با رای گیری کشورهای عضو انتخاب شوند.

ایران نیز از سال 1372 به عنوان مدعو در جلسات رسمی ناکا حضور فعال داشته و از سال گذشته عضو رسمی این سازمان شده است.