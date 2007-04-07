دوچرخه سواران به ایتالیا نمی روند/ لیندنر به ایران بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، ولفرام لیندنر سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری ایران صبح امروز از تعطیلات بهاره خود از کشور آلمان وارد تهران شد و بلافاصله با حضور در فدراسیون کار خود را شروع کرد. این مربی قصد دارد طی چند روز آینده برنامه خود در خصوص برگزاری اردوهای تیم ملی در داخل و خارج کشور و حضور در میادین برون مرزی را به فدراسیون ارائه دهد.

این مربی سفر تیم ملی را به تور بین المللی جیرود ایتالیا به دلیل همزمانی با مسابقات بین المللی کرمان لغو کرد تا اعضا تیم در فرصت بیشتری تمرینات خود را برای کسب امتیاز بیشتر برای دریافت سهمیه المپیک 2008 پکن در تور بین اللملی کرمان بدست آورند. تور بین المللی کرمان اول اردیبشهت ماه با حضور 5 تیم خارجی استارت خواهد خورد.

فدراسیون دوچرخه سواری به منظور تقویت تیم های ملی در رشته های سرعت و پیست مذاکراتی را با یک مربی لهستانی به نام اکساندر تولومانف آغاز کرده که برای قطعی شدن این تصمیمات این مربی هفته جاری وارد کشورمان می شود.