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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۶:۳۳

وکیل متهم به قتل پلیس ایتالیایی:

راچیتی توسط اتومبیل پلیس زیر گرفته شده است

راچیتی توسط اتومبیل پلیس زیر گرفته شده است

وکیل جوان متهم به قتل فیلیپو راچیتی در جریان دربی سیسیل، روز گذشته عنوان کرد پلیس مقتول قبل از اینکه توسط موکل او مورد ضرب و شتم قرار بگیرد از جانب یک اتومبیل پلیس که دنده عقب گرفته بود، جان خود را از دست داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ئی اس پی ان، فیلیپو راچیتی افسر پلیس 37 ساله ایتالیایی روز دوم فوریه در جریان دربی سیسیل بین تیم های کاتانیا و پالرمو کشته شد اما روز پنج فوریه یکی دیگر از اعضای پلیس عنوان کرد در حالی که با اتومبیل خود به سمت عقب می آمده با راچیتی برخورد کرده است.

او گفت: من صدای برخورد با چیزی را شنیدم و وقتی از اتومبیل پیاده شدم راچیتی را سمت چپ خود دیدم. من اتومبیل را متوقف کردم و دیدم دو نفر دست او را گرفته اند تا نیفتد.

جوزپه لیپرا در گفتگو با رویترز اظهار داشت: به نظرم موکل من کاری با راچیتی انجام نداده است. برخورد اتومبیل با راچیتی خیلی منطقی تر به نظر می رسد.

مرگ راچیتی موجی از خشم را در ایتالیا به راه انداخت و مسابقات فوتبال این کشور را برای چندی به تاخیر افکند.

کد مطلب 466834

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