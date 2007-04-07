دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال به مراکز رشد علم و فناوری اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) در قانون بودجه سال 1385 ، مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال از محل اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای با عنوان توسعه و تکمیل پارکها و مراکز رشد علم و فناوری موضوع بند (ه) ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه در اختیار دستگاههای اجرایی مربوط قرار می گیرد.

بر اساس این تصمیم یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال در اختیار دانشگاه ارومیه و یک میلیارد ریال در اختیار دانشگاه همدان برای توسعه و تکمیل پارکها و مراکز رشد علم و فناوری قرار خواهد گرفت تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.