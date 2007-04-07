۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۵:۰۹

هفته‌ای که گذشت از نگاه دوربین

یادبود پاپ، آتش‌سوزی در تپه‌های هالیوود، صلیبی از نخل و ...



کرت راسل در صحنه‌ای از فیلم شش اپیزودی "گرایندهاوس" به کارگردانی کوئنتین تارانتینو، رابرت رودریگز، ایلای راث، ادگار رایت و راب زامبی که از دیروز در آمریکا به نمایش درآمده است.



"مسیر رنگی". کالیفرنیا، آمریکا. گروهی بازدیدکننده با تراکتور از میان دشتی از گل‌های آلاله می‌گذرند.
دنیس پوروی ـ اسوشیتدپرس



"یادبود یک پاپ". ورشو، لهستان. به مناسبت دوم آوریل، دومین سالگرد درگذشت پاپ ژان دوم، گروهی شمع روشن کرده‌اند. کاترینا اشتولتز ـ رویترز



"سر در ماسه". مکزیکوسیتی، مکزیک. در نخستین روز آغاز به کار یک ساحل مصنوعی، یک نوجوان در میان ماسه فرورفته است. دانیل آگیلار ـ رویترز



"این جلوه‌های ویژه نیست". لس آنجلس، آمریکا. یک آتش‌سوزی مهیب در تپه‌های هالیوود.
ریچارد ووگل ـ آسوشیتدپرس



"خطوط نور". لویانگ، چین. ردی نورانی از چراغ‌های روی‌ تپه‌ها.
کارلف ژانگ ـ رویترز



"صلیبی از نخل". ماناگوا، نیکاراگوئه. یک معلول در حالی که صلیبی از برگ‌های نخل در دست دارد، عبادت می‌کند.
اوسوالدو ریواس ـ رویترز



"موج سرد". حیدرآباد، هند. بازی یک پسربچه در چشمه.
کریشنندو هالدر ـ رویترز

