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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۵:۱۴

همایش "زبان و اندیشه مولوی" در مشهد برگزار می شود

همایش "زبان و اندیشه مولوی" در مشهد برگزار می شود

از سوی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد همایش "زبان و اندیشه مولوی، با نگاهی تطبیقی به عطار" 25 و 26 فروردین در مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سال مولانا از سوی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد همایش " زبان و اندیشه مولوی، با نگاهی تطبیقی به عطار" در روزهای شنبه، 25 فروردین ماه 86، ساعت 9 الی 18 و یکشنبه، 26 فروردین ماه 86، ساعت 8 الی 12 در  تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

در این همایش دو روزه موضوعاتی مانند تنوع تجربیات شعری مولانا در غزلیات شمس، زبان مولانا در برزخ احساس و اندیشه، زبان مولوی در دیوان شمس، تاویل هرمنوتیکی شعر مولانا، بستر تاریخی اجتماعی مثنوی بررسی خواهند شد.

کد مطلب 466850

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