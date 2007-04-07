همایش "زبان و اندیشه مولوی" در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سال مولانا از سوی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد همایش " زبان و اندیشه مولوی، با نگاهی تطبیقی به عطار" در روزهای شنبه، 25 فروردین ماه 86، ساعت 9 الی 18 و یکشنبه، 26 فروردین ماه 86، ساعت 8 الی 12 در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

در این همایش دو روزه موضوعاتی مانند تنوع تجربیات شعری مولانا در غزلیات شمس، زبان مولانا در برزخ احساس و اندیشه، زبان مولوی در دیوان شمس، تاویل هرمنوتیکی شعر مولانا، بستر تاریخی اجتماعی مثنوی بررسی خواهند شد.

