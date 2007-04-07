ناتو کنترل جنوب افغانستان را به دست گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، نیروهای ناتو در ادامه عملیات گسترده خود علیه مبارزان القاعده موسوم به "عملیات آشیل" در استان هلمند موفق به شکست نیروهای طالبان و به دست گیری کنترل شهر "سانگین" و برخی از مناطق اطراف آن در مرکز جنوب افغانستان شدند.

سانگین یکی از پایگاه های اصلی طالبان بوده و بیشترین میزان هروئین افغانستان در این شهر تولید می شود.

بر اساس گزارش ناتو و نیروهای افغان، در حمله به شهر سانگین بیش از یک هزار نفر از نیروهای ناتو به همراه جمعی از نیروهای افغانی حضور داشتند و حمله آنها بوسیله بالگردهای ناتو حمایت می شد.

برهمین اساس در درگیری شهر سانگین از سنگین ترین نوع اسلحه ها استفاده شده و خسارات سنگینی به نیروهای طالبان وارد شده است.

بر اساس این گزارش حمله نیروهای ناتو و افغان به شهر سانگین از روز چهارشنبه شروع شده و هم اکنون نیروهای طالبان در حال فرار به سوی "موسی قلعه" که هنوز کنترل آن در دست این نیروهاست هستند.

این گزارش در ادامه می افزاید : هم اکنون بیش از چهار هزار و پانصد نفر از نیروهای ناتو و یک هزار نفر از نیروهای افغان در استان هلمند و اطراف آن مستقر هستند.

لازم به ذکر است آشیل نام بزرگترین عملیات نیروهای ناتو و افغان علیه طالبان است که از ماه گذشته میلادی در استان هلمند آغاز شده است.

از سوی دیگر، امروز ( 18 فروردین ) فرماندار استان نیمروز افغانستان اعلام کرد : یک تبعه فرانسوی که روز پنجشنبه در این استان مفقود شده بود توسط نیروهای طالبان ربوده شده و به استان هلمند منتقل شده است.