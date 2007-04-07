برد شیرین ایرانی های در بازی دوبل / دیدار سرنوشت ساز فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دوبل ( دونفره) تنیس ایران در دومین روز از بازیهای دیویس کاپ دسته دوم آسیا - اقیانوسیه موفق شد با ترکیب انوشاه قلی و اشکان شکوفی با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی دست یابد. به این ترتیب تیم هنگ کنگ با یک امتیاز بالاتر شانس بیشتری برای ماندن در این گروه دارد.

دراین بازیها که از روز گذشته درمجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز شده تیم ایران نتوانست در بازیهای انفرادی امتیاز کسب کند. این تیم فردا یکشنبه دو بازی انفرادی دیگر را مقابل تیم هنگ کنگ انجام می دهد که در صورت باخت به دیدارهای دسته سوم آسیا سقوط می کند.