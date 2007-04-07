  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۵:۳۴

/ رقابتهای تنیس جام دیویس آسیا /

برد شیرین ایرانی های در بازی دوبل / دیدار سرنوشت ساز فردا برگزار می شود

برد شیرین ایرانی های در بازی دوبل / دیدار سرنوشت ساز فردا برگزار می شود

مسابقات تنیس دیویس کاپ دسته دوم آسیا در روز دوم با برد تیم دوبل ایران مقابل تیم هنک کنگ پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دوبل ( دونفره) تنیس ایران در دومین روز از بازیهای دیویس کاپ دسته دوم آسیا - اقیانوسیه موفق شد با ترکیب انوشاه قلی و اشکان شکوفی با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی دست یابد. به این ترتیب تیم هنگ کنگ با یک امتیاز بالاتر شانس بیشتری برای ماندن در این گروه دارد.

دراین بازیها که  از روز گذشته درمجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز شده تیم ایران نتوانست در بازیهای انفرادی امتیاز کسب کند. این تیم فردا یکشنبه دو بازی انفرادی دیگر را مقابل تیم هنگ کنگ انجام می دهد که در صورت باخت به دیدارهای دسته سوم آسیا سقوط می کند.

کد مطلب 466857

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها