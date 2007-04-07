زنگ سلامت در مدارس مشهد نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، دکتر هادی منوری دبیر هفته سلامت در خراسان رضوی امروز در مراسم نواختن "زنگ سلامت" در یکی از مدارس مشهد افزود: هدف از برنامه ‌های این هفته جلب توجه مردم به ابعاد مختلف سلامت جسمی و روانی است.

وی تصریح کرد: امسال اجرای برنامه‌ های هفته سلامت با مشارکت و همکاری فعال ارگانهای مختلف استان برگزار می شود.

منوری ، نواختن زنگ مسواک و برگزاری همایش دندانپزشکی، همایش روز جهانی سلامت با حضور استاندار و دیگر مسئولان ، راهپیمایی نمادین دانش ‌آموزان ، عیادت از بیماران و کوهپیمایی را از دیگر برنامه ‌های هفته سلامت دانست و افزود: در این هفته اطلاع‌ رسانی در خصوص چگونگی شناخت بیماریهای مختلف و پیشگیری از آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.

دبیر هفته سلامت در خراسان رضوی افزود: در این خصوص ‪ ۲۰۰‬هزار پمفلت، 7 هزار پوستر ، ‪ ۲۰‬هزار ویژه نامه مربوط به بحث سلامت کودکان در مشهد و شهرستانهای تحت پوشش چاپ و توزیع شده است.

وی در پایان اظهارداشت: نمایشگاه مواد غذایی و انواع مواد غیر بهداشتی و غیرخوراکی به منظور ارتقاء سلامت جامعه در پارک کوهسنگی مشهد برپا است.