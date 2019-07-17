نقش تعیین کننده طراحان مد در ترویج پوشش اسلامی/ حمایت ضروری است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: طی روزهای اخیر شاهد برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی مد و لباس ایرانی اسلامی در اراک بودیم، حوزه‌ای که هم با اشتغال و تولید و هم با فرهنگ جامعه سر و کار دارد و به ویژه در حوزه فرهنگی نقش مهمی را ایفا می‌کند.

در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون ساماندهی مد و لباس سال ۸۵ به تصویب مجلس رسید. در بند اول این قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان‌، موزه‌، نمایشگاه و جشنواره‌های ملی‌، منطقه‌ای و بین‌المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی - اسلامی برگزار کند.

در راستای اجرای این قانون از آن سال تاکنون شاهد برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و ملی با محوریت ایرانی - اسلامی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان‌ها بوده ایم. این نمایشگاه‌ها در روزگاری که واردات پوشاک خارجی بسیار افزایش یافته است فرصت مناسبی برای معرفی محصولات طراحان لباس ایرانی است تا بتوانند با برندها و این تولیدات خارجی رقابت کنند.

خوشبختانه در سال‌های اخیر استفاده از طرح‌ها و رنگ‌های متنوع در پوشاک زنانه در این نمایشگاه‌ها بسیار مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفته، مد نقش تعیین کننده ای در انتخاب پوشاک دختران و بانوان دارد وجود این طرح‌ها می‌تواند تغییری در مد کشور ایجاد کند و به سلیقه افراد سمت و سو دهد و عفاف و حجاب بانوان در عین حال با خوش پوشی پوشاک ایرانی - اسلامی در هم آمیزد.

حضور طراحان لباس و تحصیل کرده‌های رشته طراحی دوخت و همچنین مانتوها و لباس‌های متنوع زنانه در جشنواره‌ها حاکی از رشد و تجربه کاری آنها در طراحی و تولید لباس‌های ایرانی - اسلامی دارد. اما در این عرصه به نظر می‌رسد که جای کار بسیار وجود دارد تا طراحان لباس ایرانی اسلامی بتوانند تولیدات ارزشمند و مورد استقبال را در حوزه پوشش ایرانی اسلامی که مؤلفه مهم آن عفاف و حجاب است، ارائه دهند.

ترویج مد و لباس ایرانی-اسلامی مستلزم حمایت از فعالان این عرصه

در این رابطه یکی از طراحان دوخت استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره مد و لباس امکانی را برای معرفی نمونه کارهای طراحان مد فراهم آورده است. هرسال خودم و هنرجویانم در جشنواره مد و لباس شرکت می‌کنیم و از طرح‌های مختلف ارائه شده الگو می‌گیریم و زمینه ارتقای تولیدات ما فراهم می‌شود.

محرم خانی گفت: در روند کاری خود لباس‌های قدیمی بومی را احیا کردیم که در خطه و استان ما چنین پوشاکی همراه با رودوزی بوده است. یکی از طراحان همکار، لباس‌هایی با تجلی معماری بازار تاریخی اراک و رودوزی سنتی دوخته است که استقبال بازدید کنندگان را در نمایشگاه مد و لباس به دنبال داشت. این لباس هویت تاریخی پوشش اراکی را نشان می‌دهد که همچون سایر نقاط دیگر باید به مردم و حتی دنیا شناسانده شود.

اگر بتوانیم در حوزه طراحی لباس حرفی برای گفتن داشته باشیم و جامعه را به مد و لباس ایرانی - اسلامی جذب کنیم می‌توان در راه ترویج این فرهنگ کار مؤثری انجام داد وی گفت: اگر بتوانیم در حوزه طراحی لباس حرفی برای گفتن داشته باشیم و جامعه را به مد و لباس ایرانی - اسلامی جذب کنیم می‌توان در راه ترویج این فرهنگ کار مؤثری انجام داد.

این طراح دوخت عنوان کرد: طراحی لباس‌های کشورهای دیگر مناسب فرهنگ ما نیست و این گفته را بسیاری از مخاطبان و مشتریان و بازدید کنندگان نمایشگاه‌های مد و لباس نیز مطرح می‌کنند، بانوان می‌توانند از الگوهای معرفی شده در این نوع جشنواره‌ها الهام بگیرند.

در ادامه یکی دیگر از طراحان لباس استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دوران دبیرستان و دانشگاه رشته طراحی لباس را گذراندم و نزدیک به ۱۶ سال است که در این رشته فعالیت می‌کنم. در این حوزه مشکلاتی وجود دارد که با توجه به علاقه‌ای که به این رشته دارم به مشکلات آن کمتر توجه می‌کنم.

وی ادامه داد: برای اینکه در عرصه مد و لباس مردم تشویق به خرید لباس با مد ایرانی اسلامی شوند نیاز به حمایت از ما فعالان این حوزه است. برگزاری نمایشگاه به منظور معرفی نمونه کارهای ما یکی از این اقدامات حمایت گرانه است و موفقیت ما در جذب مخاطب نسبت به پوشش ایرانی اسلامی بستگی به این دارد که پس از اتمام نمایشگاه با چه میزان از سفارش‌های مشتریان مواجه شویم.

نمایشگاه‌های مد و لباس بستری برای ترویج پوشش ایرانی اسلامی

معاون امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای حمایت از فعالان عرصه مد و لباس، ششمین جشنواره مد و لباس ایرانی-اسلامی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی برگزار شد که هدف از برگزاری این جشنواره‌های مد و لباس، ارائه آثار برای مشتریان و همچنین فعالین این حوزه برای الگوگیری است و می‌توان بیش از پیش این نمایشگاه‌ها را به سمت عرضه آثار متناسب با لباس ایرانی اسلامی هدایت کرد.

به آثار برگزیده ملی مد و لباس کد شیما (شماره ثبت یک اثر در ستاد ساماندهی مد و لباس کشور) اختصاص پیدا می‌کند که می‌تواند بستری برای تولید طرح‌های لباس ارزشی و ارائه در نمایشگاه‌ها به منظور ترویج این پوشش باشد افشین حسینی افزود: در واقع طرح‌ها و آثاری که تولیدکنندگان لباس و سرمایه گذاران لباس تمایل به تولید و عرضه آنها دارند و نمونه‌های هنری مناسب و مورد تأیید از لحاظ زیبایی شناسی و حدود ارزشی از طریق این نمایشگاه‌ها عرضه و بین صاحب اثر و تولید کننده و جامعه ارتباط برقرار می‌شود که خود زمینه‌ای برای ترویج فرهنگ پوشش ایرانی اسلامی را مهیا می‌سازد.

معاون امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ادامه داد: در نمایشگاه اخیر حدود ۲۰۶ اثر از کل کشور دریافت شد و در بخش برگزیده این نمایشگاه حدود ۸۰ اثر در پوشاک مانتو، چادر اجتماع، مانتو مجلسی، لباس مدارس، لباس مشاغل به نمایش درآمد و از آثار برگزیده در مراسم اختتامیه تقدیر به عمل آمد.

وی عنوان کرد: به آثار برگزیده نمایشگاه‌های مد و لباس به دلیل داوری ملی کد شیما (شماره ثبت یک اثر در ستاد ساماندهی مد و لباس کشور) اختصاص پیدا می‌کند که این مساله نیز می‌تواند بستری را برای تولید طرح‌های لباس ارزشی و ارائه در نمایشگاه‌ها به منظور ترویج این پوشش فراهم کند.

صنعت مد در کشور ما از پتانسیل قوی برخوردار است که با وجود نیروی انسانی تحصیل کرده که همان طراحان مد و لباس کشور هستند و با معرفی طراحی‌های مناسب آنها در نمایشگاه‌های مد و لباس ایرانی - اسلامی می‌توان در زمینه تولید پوشاک ایرانی به خودکفایی دست پیدا کرد و در سطح منطقه و بین الملل مطرح شد و از لحاظ فرهنگی نیز پوشش متناسب با فرهنگ کشور را ترویج داد.