این پرسپولیس قهرمان جام حذفی می شود / فقط غیرت ایرانی می تواند به صعود تیم امید کمک کند

سرمربی سابق تیم های ملی و پرسپولیس درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از بازی دیروز پرسپولیس لذت بردم. پرسپولیس مدتها بود این طور هجومی و گلزن نشان نداده بود و هواداران بعد از مدتها فوتبال زیبایی را از تیم محبوبشان دیدند. به نظر من پرسپولیس مقابل استقلال هم فوتبال خوبی را به نمایش گذاشت و مستحق پیروزی بود اما در آن بازی توپ های بازیکنان پرسپولیس با بدشانسی گل نشد.

پروین افزود: به نظر من حضور حسین کعبی و سرعت او تحرک خوبی به خط حمله پرسپولیس داده است. ضمن اینکه در بازی دیروز کریم باقری در خط میانی بسیار عالی بازی کرد و نشان داد به روزهای اوج خودش بازگشته است و می تواند خط میانی پرسپولیس را با حضور خود در این پست قدرتمندتر کند.

وی با بیان اینکه پرسپولیس با ادامه همین روند می تواند قهرمانی جام حذفی را از آن خود کند گفت: پرسپولیس سال جدید را با اقتدار آغاز کرده و اگر همین روند را ادامه دهد کسب قهرمانی جام حذفی دور از دسترس نیست و این تیم می تواند بعد از سالها جام قهرمانی را به هواداران پرشمار خود هدیه کند.

پروین درخصوص سپاهان حریف مرحله نیمه نهایی پرسپولیس درجام حذفی گفت: سپاهان تیم استخوان دار و منسجمی است که دو پیروزی این تیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بازیکنان این تیم را از روحیه بالای برخوردار کرده است و قطعا حریف ساده ای برای پرسپولیس نخواهد بود اما پرسپولیس هم این روزها به خودباوری لازم دست یافته و به یک تیم کاملا هجومی تبدیل شده که می تواند سپاهان را با تمام آمادگی هایی که دارد شکست دهد.

سرمربی سابق تیم پرسپولیس در خصوص عملکرد دنیزلی اظهار داشت: به نظر من دنیزلی تازه پرسپولیس واقعی را پیدا کرده و از آن یک تیم هجومی ساخته است که به هیچ وجه جایگاهش رده پنجم جدول نیست. پرسپولیس تاکنون در فصل جاری بیش از 40 گل زده و مستحق صدرنشینی در صدر جدول است ولی ضعف پرسپولیس در خط دفاعی اجازه نداده تا این تیم جایگاه واقعی خود را به دست آورد.

وی افزود: پرسپولیس اگر از ابتدای فصل دفاع مستحکمی داشت با تیم هجومی که در اختیار دارد حالا یک پای قهرمانی لیگ برتر بود. با این همه قهرمانی در جام حذفی هم می تواند بخشی از انتظارات هواداران تیم را برآورده کند که امیدواریم بازیکنان پرسپولیس قدر فرصتی را که در اختیار دارند را بدانند.

پروین در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر به نتایج تیم امید اشاره کرد و گفت: متاسفانه برنامه ریزی خوبی برای این تیم صورت نگرفته بود و مشکلاتی که باشگاه ها برای حضور بازیکنان خود در تیم امید دارند به این تیم لطمه فراوانی زد. به اعتقاد من تیم امید پتانسیل بالایی دارد ولی در سایه عدم مدیریت مناسب این تیم در رویارویی با حریفان آماده تاکنون به نتایج لازم دست پیدا نکرده و امید کمرنگی برای صعود دارد. البته من امیدوارم بازیکنان امید با غیرت و تعصبی که همواره در بین بازیکنان ایرانی وجود دارد بتوانند تیم اردن را در زمین خود شکست دهند وامیدها را برای صعود زنده کند.

وی در خصوص شایعاتی که پیرامون حضور نامنظم محمد پروین برسر تمرینات پرسپولیس مطرح می شود گفت: من فکر نمی کنم محمد در تمرینات حضور نامنظمی داشته باشد چرا که اگر چنین چیزی بود دنیزلی در کنار گذاشتن او درنگ نمی کرد. محمد در ماههای اخیر خیلی خوب تمرین کرده و پیشرفت قابل توجهی داشته و به نظر من اگر فرصت بیشتری برای بازی کردن پیدا کند می تواند شایستگی های خودش را بیشتر نشان دهد.

پروین در بخش پایانی سخنان خود در خصوص خرید امتیاز تیم کوثر تهران یادآور شد: تاکنون در این زمینه صحبت هایی انجام شده و با توجه به علاقه مندی یکی از دوستانم که از پشتوانه مالی خوبی هم برخوردار است در صدد هستیم تا امتیاز این تیم را خریداری کنیم و به کار تیم داری بپردازیم تا از این طریق بتوانیم استعدادهای فوتبال را شناسایی و پرورش دهیم.