برپایی اردوی سوریه منتفی شد/ امیدهای فوتبال ایران با اکباتان دیدار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین برنامه تیم فوتبال ایران پیش از رویارویی با امیدهای فوتبال اردن برپایی اردوی آماده سازی در سوریه و برگزاری بازی دوستانه با تیم فوتبال امید این کشور بود.

با توجه به برگزاری دیدارهای هفته بیست و پنجم لیگ برتر طی روزهای پایانی هفته جاری و درخواست باشگاه ها مبنی بر همراهی بازیکنان شان درمسابقات این هفته مسئولان تیم فوتبال امید ایران از تصمیم خود مبنی بربرپایی اردو در سوریه صرف نظر کردند.

با این شرایط تیم فوتبال ایران پیش از مصاف با تیم فوتبال امید اردن تنها یک بازی تدارکاتی برگزار می کند که فردا مقابل اکباتان تهران انجام خواهد شد. مربیان تیم فوتبال امید ایران قصد دارند در این بازی ترکیب جدید این تیم را مورد ارزیابی قرار دهند.

تمرینات تیم فوتبال امید ایران از امروز درکمپ تیمهای ملی آغاز شده است. این تیم در آغاز دور برگشت از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال انتخابی المپیک پکن چهارشنبه هفته آینده درامان به مصاف اردن می رود.