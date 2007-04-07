  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۶:۴۱

بر اساس یک نظر سنجی معتبر اعلام شد ؛

اکثر انگلیسی ها خواهان خروج فوری از عراق و افغانستان هستند

اکثر انگلیسی ها خواهان خروج فوری از عراق و افغانستان هستند

یک نظر سنجی نشان می دهد که اکثر بریتانیائی ها خواستار خروج نیروهای کشورشان از عراق و افغانستان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، بر اساس این نظر سنجی بسیاری از بزرگسالان بریتانیایی بر این باورند که دولتشان باید به مشارکت خود هم به حضور در افغانستان و هم مشارکت در نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا (در عراق) پایان داده و سربازان انگلیسی را از این دو کشور خارج کند.

56 درصد از نظر دهندگان تاکید دارند که کشورشان تقریباً باید تمام نیروهای خود را فوری از عراق خارج کند اما در مورد افغانستان 53 درصد موافق خروج تمام سربازان حاضر از این کشور هستند.

حمله به افغانستان که پس از حملات یازده سپتامبر سال 2001 صورت گرفته به بهانه مبارزه با تروریسم و حضور نیروهای القاعده در این کشور بود که به گفته منابع اطلاعاتی آمریکا عاملین حملات یازده سپتامبر بودند، اما اقدام نظامی آمریکا علیه عراق در مارس سال 2003 و به بهانه وجود تسلیحات کشتار جمعی و ارتباط صدام حسین دیکتاتور سابق عراق با القاعده  صورت گرفت که تحقیقات نشان داد که هیچ کدام از موارد گفته شده درست نبوده است.

همچنین بر اساس این نظر سنجی تنها 29 درصد از پاسخ دهندگان موافق ادامه حضور نیروهای انگلیسی در عراق آن هم حداقل برای یک یا دو سال آینده هستند.

59 در صد نیز خواستار بازگشت کم و بیش فوری نیروهای خود به کشور هستند.

همچنین درصد کسانی که می گویند نیروهای انگلیسی  باید برای حداقل یکی دو سال آینده در افغانستان باقی بمانند 33 درصد است و این در حالی است که 53 در صد خواهان بازگشت فوری نیروها هستند.

کد مطلب 466867

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها