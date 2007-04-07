الگوگیری از سیره نبوی راهبردی برای رهایی انسان از گمراهیهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمود محمدی عراقی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در بیستمین همایش بین المللی وحدت اسلامی در تهران با عنوان "مدارا در سیره النبی و پیروان ادیان الهی" دیروز جمعه 17 فروردین به ارائه مقاله پرداخت و گفت: جوهر شخصیت اسلام را می باید در منشوری یافت که پس از ورود پیامبر (ص) به مدینه توسط او به یهودیان اعطاء شد.



وی با اشاره به اینکه هیچ دینی بیش از اسلام نسبت به پیروان عقاید دیگر مدارا نشان نداده است، تصریح کرد: به عنوان یک قانون در زمان پیامبر اسلام (ص)، مسیحیان و یهودیان هرگز در عمل به مذهب خود مورد تعرض قرار نگرفتند و یا آنها را مجبور به تغییر مذهب نکردند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار داشت: هیچ پژوهشگر و عالمی نمی تواند پیامبر اکرم (ص) را به خاطر تلاش در پاسداری از جمهوری کوچکش در برابر خیانت دشمنان و بیگانگان شماتت کند. وقتی به رفتار او با افراد غیر مسلمان نظر کنیم، در می یابیم که با سعه صدر، مدارا و دلسوزی همراه بوده است.



حجت الاسلام محمدی عراقی با بیان اینکه اگرچه مباحثی چون حق توسعه، استقلال قوا، فمینیسم و نظایر آن در گذشته های دور و دوران حیات پیامبر اسلام(ص) موضوعیتی نداشتند، اما مسائلی چون آزادی بیان، حقوق اقلیت ها، مدارا و تساهل اعتقادی از موضوعات اساسی بود که همواره مورد توجه پیامبر (ص) بود، یاد آور شد: اگر بخواهیم ژرفای ارزشی و مبادی عملکرد و سیره نبی اکرم (ص) را تشریح و تحلیل کنیم، باید آن را در شرایط زمانی و مکانی آن سنجید، در روزگاری که شخصیت و آزادی و حقوق انسانها هنوز معنا و مفهوم امروزی خود را نیافته بود.

وی با تاکید بر اینکه در هر شرایطی با دست یافتن به معرفت و الگو گیری از سیره نبوی، راهبردی در رهایی انسان از گمراهیها و کج اندیشی می توان یافت، افزود: با درک تساهل و مدارای پر عمق نبی اکرم (ص) می توان راهکارهای مناسب در روابط و مناسبات میان ملتها و پیروان عقاید و مسلکهای مختلف ارائه کرد و با نهادینه کردن آنها در جوامع بشری، بتوان بنیادهای اساسی صلح جهانی را پی ریزی کرد.