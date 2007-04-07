ایرانیان مقیم فرانسه "300" را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست ایرانیان برجسته مقیم فرانسه برای بررسی نحوه برخورد با فیلم "300" با حضور دکتر دهشیری سرپرست هیأت نمایندگی ایران در یونسکو، دکتر دلفانی رئیس موسسه اروپایی مطالعات استراتژیک در مورد ایران، دکتر راست بین رئیس جامعه ایرانیان مقیم فرانسه، مهندس کیوان خسروانی از ایرانیان هنرمند و برجسته مقیم و دکتر طباطبایی رایزن فرهنگی ایران در پاریس برگزار شد.



اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اعلام کرد، در این نشست ضمن بررسی آخرین تحولات و عکس العمل ها در مورد پخش فیلم "300" در فرانسه، نحوه برخورد ایرانیان مقیم با پخش این فیلم مورد بحث قرار گرفت. دکتر دهشیری عنوان کرد با استناد به اینکه فیلم "300" دعوت به نفرت افکنی فرهنگی است، می توان با همکاری گروه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، گروه 77، گروه کشورهای عرب و غیر متعهدها، قطعنامه ای در محکومیت این فیلم صادر کرد.



فیلم "300" مورد استقبال فرانسوی ها قرار نگرفته و با توجه به مجازی بودن فیلم و فیلمبرداری اکثر صحنه ها در استودیو، تنها جلوه های ویژه آن جذابیت تصویری دارند که این خوشایند ذائقه هنری فرانسویان نیست.