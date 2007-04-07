ادامه درگیری ها در جنوب بغداد / کشته شدن دو نظامی آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، یک منبع در ارتش عراق اعلام کرد : درگیری های شدید بین نظامیان آمریکایی و ارتش عراق با شبه نظامیان امروز برای دومین روز ادامه یافت.

این درگیری ها به ویژه درخیابان سالم (درشمال بغداد) و مناطق النهضه و الوحده ( درجنوب بغداد) شدت بیشتری داشت.

ازصبح روزگذشته نیروهای عراقی با همکاری نظامیان آمریکایی عملیاتی را با هدف پاسخ به تهدیدات شبه نظامیان آغاز کردند.

یک منبع نظامی اعلام کرد : یورش به سایرمناطق شهربغداد ادامه دارد. درعین حال نیز بمباران بالگردهای آمریکایی به در منطقه الجمهوریه موجب تخریب کامل دو منزل شد.

ازسوی دیگرارتش آمریکا نیز حمله هوایی به اماکن متعلق به افراد مسلح را تایید کرد.

ساکنان شهرالدیوانیه نیزاعلام کردند : مقررات منع آمد و شد همچنان درشهربرقرار است و جریان برق نیز دراین شهر قطع است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پرواز بالگردهای آمریکایی همچنان در ارتفاعات نزدیک به سطح زمین ادامه دارد و درعین حال صدای انفجار نیز شنیده می شود.

از سوی دیگر شاهدان اعلام کردند : مقر نیروهای چند ملیتی که درفاصله 5 کیلومتری جنوب دیوانیه است، با موشک های کاتیوشا هدف قرار گرفتند.

یک منبع بیمارستانی نیزدراین باره گفت : بیش از 25 تن درجریان این درگیری ها زخمی و 4 تن دیگر نیز کشته شدند.

یک منبع نظامی عراقی تصریح کرد : نزدیک به 1400 سرباز از استان واسط ، نجف، کربلا و بابل با حمایت نظامیان آمریکایی در این عملیات برای از بین بردن محل های استقرار افراد مسلح در مناطق مختلف شهر شرکت دارند.

خبر دیگر اینکه ارتش آمریکا امروزاعلام کرد : دو نظامی آمریکایی روزگذشته به دنبال دو انفجار جداگانه کشته شدند.

به این ترتیب شمارکشته شدگان نظامی آمریکایی به 17 تن درماه جاری رسید.