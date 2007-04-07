خراسان رضوی رتبه اول را در واگذاری سهام عدالت در کشور کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده، استاندار خراسان رضوی، صبح امروز در اولین جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی در سال 86 با بیان مطلب فوق در زمینه اجرایی شدن سیاست های دولت در زمینه واگذاری سهام عدالت در این استان گفت: در حالی که واگذاری سهام عدالت در خراسان رضوی پیش می رود و در مشهد بیش از 50 درصد کار پیشرفت داشته، که در سایر استان‌ها فقط افراد صلاحیت دار در دریافت این سهام نام نویسی شداه اند، بنابراین خراسان رضوی در این زمینه رتبه اول در سطح کشور را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین با بیان این مطلب که سیاست گذاری دولت در بخش مسکونی، مبتنی بر حذف و یا ناچیز شدن قیمت تمام شده واحد های مسکونی است، گفت: ارزان سازی، سریع سازی و سبک سازی مسکن ازسیاست های کنونی است و امسال نهضت ساخت مسکن در سطح کشور به اجرا در خواهد آمد و از سوی دیگر با اعطای زمین به واحدهای تولیدی برای ساخت مسکن برای کارکنان خود در اطراف آن واحد، می توان به کاهش حمل و نقل شهری نیز کمک کرد.

وی با اشاره به سالگرد سفر استانی رئیس جمهور به خراسان رضوی، از قابل بهره برداری بودن پروژه هایی با اعتبار 432 میلیارد تومان در سطح استان خبرداد و گفت: دستاوردهای این سفر و به سرانجام رسیدن وعده های رئیس جمهور به همگان نشان خواهیم داد که سیاست های تمرکز زدایی و حمایت از فعالیت های منطقه ای، چگونه می تواند تحولی در بخش های مختلف ایجاد کند.

محمدی زاده در بخش دیگری ازسخنان خود، ضمن آنکه سال 85 را سال موفقی برای استان خراسان رضوی خواند، گفت: باید به کاستی ها و نارسائی هایی که وجود دارد اعتراف کنیم و قصد کتمان آن ها را نیز نداریم که در جهت رفع این کاستی ها اقدامات عمده ای را انجام داده ایم.

وی سال 85 را سال تحول در زمینه آموزش عالی و فرهنگ و هنر در استان خواند و یاد آور شد: با بهره برداری از 40 ورزشگاه در 20 شهرستان استان، بنابر وعده های رئیس جمهوری، چشم انداز جدیدی پیش روی تربیت بدنی استان گشوده شده و با تخصیص یک هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات به استان خراسان رضوی، در جهت اشتغالزایی بیشتر فاصله معناداری با میانگین بیکاری کشوری پیدا کرده و در بعضی زمینه ها، 4 یا حتی 5 برابر اقدامات صورت گرفته در سال 84، در سال 85 کار کرده ایم.