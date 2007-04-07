حریم شهرهای استان تهران به هم متصل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری تهران ، نهال کاری و ایجاد فضای حریم در حریم راهها و رودخانه ها توسط شهرداریها و ایجاد فضای سبز در مبادی ورودی و خروجی شهرها را از جمله دیگر اولویتهای ستاد فضای سبز استان تهران اعلام کرد.

مهندس یوسفعلی درون پرور ، افزایش 30 درصدی سرانه فضای سبز استان تهران در سال گذشته را نتیجه همدلی و همکاری سازمانهای ذی ر بط دانست و گفت: سرانه فضای سبز استان تهران در سال 85 از 21 متر مربع به 27 متر مربع رسیده است.

معاون استاندار تهران ، افزایش سرانه فضای سبز به 50 متر مربع را ، از برنامه های ستاد فضای سبز استان تهران بیان کرد.

درون پرور با اشاره به تاثیر واگذاری اراضی ملی در توسعه جنگل کاری و فضای سبز به شهرکهای استان خاطر نشان کرد: تا کنون بیش از 6 هزار هکتار از اراضی ملی برای ایجاد پارکهای شهری جنگلی و توسعه فضای سبز در استان به شهرداریها واگذار شد و در سال جاری نیز واگذاری حدود 2 هزار هکتار از این اراضی را برای توسعه فضای سبز در برنامه داریم.

وی بر توسعه سیستم آبیاری قطره ای جهت آبرسانی به فضای سبز تاکید کرد و گفت: تا کنون مطالعه و طراحی آبرسانی و آبیاری فضای سبز برخی از شهرداریهای استان به اتمام رسیده است و 11 شهر نیز به تازگی جهت انعقاد قرارداد به وزارت کشور پیشنهاد شده است و در نظر داریم تا پایان برنامه ، تمامی شهرهای استان تهران تحت پوشش سیستم آبیاری قطره ای قرار گیرد.