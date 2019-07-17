  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ تیر ۱۳۹۸، ۹:۳۷

نخست وزیر سابق قطر مواضع غرب درقبال لیبی را به سخره گرفت

نخست وزیر سابق قطر مواضع غرب درقبال لیبی را به سخره گرفت

نخست وزیر سابق قطر ضمن به سخره گرفتن مواضع غرب در قبال لیبی، گفت: هدف آمریکا و غرب این است که پس از بلعیده شدن بخش های مختلف طرابلس، خود را پرچمدار صلح نشان دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «حمد بن جاسم» نخست وزیر سابق قطر سخنانی را در خصوص تحولات لیبی مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در سخنانی تأکید کرد: بسیار مضحک است که کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، مصر و امارات خواستار توقف جنگ در اطراف طرابلس لیبی هستند.

این مقام سابق قطری اظهار داشت: کشورهای مذکور در حالی خواستار توقف جنگ و تحقق راهکار سیاسی در لیبی هستند که پیش از آغاز عملیات علیه دولت مشروع در طرابلس هیچ اقدامی نکردند.

حمد بن جاسم گفت: هدف این کشورها این است که پس از بلعیده شدن بخش های مختلف طرابلس، خود را پرچمدار صلح نشان دهند.

کد مطلب 4668746

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها