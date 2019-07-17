نخست وزیر سابق قطر مواضع غرب درقبال لیبی را به سخره گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «حمد بن جاسم» نخست وزیر سابق قطر سخنانی را در خصوص تحولات لیبی مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در سخنانی تأکید کرد: بسیار مضحک است که کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، مصر و امارات خواستار توقف جنگ در اطراف طرابلس لیبی هستند.

این مقام سابق قطری اظهار داشت: کشورهای مذکور در حالی خواستار توقف جنگ و تحقق راهکار سیاسی در لیبی هستند که پیش از آغاز عملیات علیه دولت مشروع در طرابلس هیچ اقدامی نکردند.

حمد بن جاسم گفت: هدف این کشورها این است که پس از بلعیده شدن بخش های مختلف طرابلس، خود را پرچمدار صلح نشان دهند.