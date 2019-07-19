خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل - فاطمه صالحی: این روزها تحولات سیاسی عراق شاهد انتشار اخباری قابل توجه و عجیبی در خصوص اقدامات حزب بعث در این کشور است. به تازگی یک زن که در جریان تظاهرات کرکوک از صدام دیکتاتور سابق عراق تمجید کرده بود در این کشور خبر ساز شد. منابع وابسته به پلیس کرکوک نیز از صدور حکم بازداشت برای این زن خبر دادند. بر اساس این گزارش، حکم بازداشت برای «رنا حمید» به اتهام تمجید از صدام و حزب بعث هنگام تظاهراتی که روز جمعه در استان کرکوک برگزار شد، صادر شده است. نیروهای امنیتی به سوی منزل رنا حمید رهسپار شدند تا وی را بازداشت کنند اما وی در منزل نبود و هم اکنون فراری است. نیروهای امنیتی در تعقیب وی هستند تا وی را بیابند و بازداشت کنند.

شایان ذکر است که بر اساس قوانین بعث زدایی و مبارزه با فعالیت‌های نژادپرستانه و تروریستی و تکفیری در عراق، هر شخصی به عضویت حزب بعث درآید یا به هر طریقی افکار و اندیشه‌های آن را تبلیغ کند به ۱۰ سال زندان محکوم می‌شود.

این اقدام زن عراقی در کرکوک به قدری عجیب بود که خبر آن به صورت در رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری این کشور منتشر شد. بعد از آن بود که خبری در خصوص نشست سران بعثی در کشوری در همسایگی عراق منتشر شد. این نشست با هدف سرنگونی دولت کنونی عراق برگزار شده است و نمایندگان برخی گروههای سیاسی عراقی در این نشست حاضر بوده اند.

کنار هم گذاشتن این تحولات در سایه شرایط کنونی عراق که بیش از هر زمان دیگری به اتحاد برای بازسازی این کشور بعد از شکست داعش و حرکت به سمت دموکراسی نیاز دارد می‌تواند به مثابه زنگ خطری در خصوص تلاش بعثی‌ها برای بازگشت به عرصه سیاسی عراق باشد.

اینکه یک زن عراقی بدون هیچ ترس و واهمه‌ای در تمجید از صدام شعار می‌دهد می‌تواند بیانگر آن باشد که در حال حاضر عناصر بعثی، شرایط موجود در عراق را برای از سرگیری فعالیت‌های خود به صورت علنی مساعد دیده اند.

عناصر بعث که از زمان سقوط صدام، فعالیت‌های زیر زمینی خود را در عراق ادامه داده و سعی کرده اند هر چند با تنفس مصنوعی و با کمک آمریکایی‌ها زنده بمانند در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری تلاش دارند تا خود را نمایان کنند. شاهد مثال همکاری بعثی‌ها با آمریکایی‌ها طرح خطرناکی است که به تازگی در عراق افشا شد. بر اساس این توطئه جدید آمریکایی‌ها و عناصر بعث، قرار است سران حشد شعبی ترور شوند. برخی از گروه‌های تروریستی تحت حمایت آمریکا نیز مأمور شده‌اند که به صورت مستقیم، برخی از رهبران حشد شعبی را ترور کنند.

آمریکایی‌ها می‌کوشند با استفاده ابزاری از حزب منحله بعث و تزریق خون جدید در رگهای مرده آن به اهداف سیاسی خود در عراق از جمله تضعیف تشکیلات حشد شعبی که در برابر توطئه‌های واشنگتن علیه عراق محکم ایستاده و تاکنون نگذاشته عناصر تروریست به ویژه عناصر داعش به اهداف خود در عراق دست پیدا کنند، برسد. بعثی‌ها نیز دستاویزی بهتر از آمریکایی‌ها برای حضور مجدد در عرصه سیاسی عراق نیافته اند و حاضرند برای تحقق این خواسته به وسیله‌ای برای اجرای توطئه‌های آمریکا علیه این کشور تبدیل شوند.

حضور نیروهای حشد شعبی در عراق و سازماندهی شدن این نیروها بر اساس فرمان ۱۰ ماده‌ای اخیر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق تبدیل به خاری در چشم بعثی‌ها شده است. ازسوی دیگر پیشرفت عراق در روند سیاسی و برگزاری انتخابات در این کشور در کنار آغاز شمارش معکوس برای تکمیل کابینه عراق باعث شده تا بعثی‌ها نتوانند دستاوردهای سیاسی بغداد در سایه دستاوردهای نظامی این کشور علیه عناصر داعش را ببینند. به نظر می‌رسد کابوسی که صدام با گسترش تفکرات بعثی در عراق طی ۱۳ سال گذشته در این کشور به وجود آورده این روزها مجدداً بلای جان مردم عراق شده تا بار دیگر خیال آنها را برای زندگی در یک کشور با ثبات و به دور از جنگ و درگیری آشفته کند.

به نظر می‌رسد بعثی‌ها اینبار کرکوک را مرکز اقدامات و توطئه چینی‌های خود قرار داده اند. بر اساس گفته‌های یکی از مسئولین عراقی، موج سوم بعثی‌ها در این کشور اقدامات شوم خود را از سر گرفته اند چرا که موج نخست بعثی‌ها با القاعده همکاری کرده و کار به انفجار مرقد امامین عسکریین در سال ۲۰۰۶ رسید و موج دوم نیز همکاری این عناصر با داعشی ها برای نفوذ به خاک عراق بود.

بعثی‌ها در شرایط کنونی قصد دارند با نفوذ در بدنه جامعه عراق، آتش جنگ داخلی و درگیری‌ها را در این کشور مجدداً شعله ور کنند. در این میان بازی به وجود آمده در خصوص جسد صدام نیز قابل توجه است. خانواده صدام به تازگی با اتهام زنی به نیروهای حشد شعبی مدعی شدند این نیروها قصد نبش قبر صدام را داشتند و به همین دلیل برخی هواداران دیکتاتور پیشدستی کرده و با نبش قبر، جسد صدام را به مکان دیگری منتقل کردند. در حال حاضر مکانی که جسد صدام به آن منتقل شده معلوم نیست.

شاید بتوان گفت که عناصر بعث با چنین اقداماتی در حال سنجیدن میزان واکنش جامعه و سیاستمداران عراقی در قبال حضور مجدد بعثی‌ها در عرصه هستند و اگر شاهد یک موضع گیری یکپارچه و قدرتمند در این کشور علیه حزب بعث نباشند اقدامات بعدی خود را برای نفوذ در بدنه جامعه عراق و توطئه چینی نظامی علیه دولت این کشور و انجام عملیات تروریستی در مناطق مختلف آن عملی خواهند کرد که پیامدهای بسیار خطرناکی برای ثبات عراق به دنبال خواهد داشت.

در هر صورت باید گفت که مقامات سیاسی عراق باید در شرایط کنونی و حساس این کشور مراقب اقدامات خاموش عناصر بعث در عراق باشند چرا که اگر این اقدامات در سطح و مقیاس کوچک نادیده گرفته شوند احتمال وقوع درگیریهای داخلی در مقیاس بزرگ در این کشور با حضور مجدد عناصر بعث وجود دارد و درواقع باید گفت که اقدامات کنونی به مثابه زنگ خطری علیه آینده سیاسی عراق و دستاوردهای سیاسی و نظامی این کشور در برهه کنونی به شمار می‌آید.