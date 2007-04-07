نانوایی های تهران همچنان از جوش شیرین استفاده می کنند / تغذیه رکن اصلی پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لکنرانی عصر امروز در اولین روز هفته سلامت در همایش ایمنی و سلامت در سالن هگمتانه هتل المپیک تهران افزود: تغییراتی نظیر تجمع جمعیت ، ظهور عادات بد نظیر سیگار کشیدن، صنعتی شدن و تغییر نوع تغذیه طی این سالها باعث بروز بیماریهای جدید شده است به گونه ای که آمارها نشان می دهد طی 30 تا 40 سال اخیر در دنیا به جز بیماریهای واگیردار بیماریهای غیر واگیر نیز به صورت اپیدمی شده است.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه تعامل با انجمن ها و صنایع در زمینه تغذیه در سال جاری از حالت شعار خارج شده به صورت اجرایی و عملیاتی خواهد شد ، گفت: ضرورتی ندارد که مسئولان وزارت بهداشت در محل صنایع غذایی کنترل حضوری داشته باشند بلکه این نظارت می تواند به صنایعی که شرایط لازم را در این زمینه دارند ، واگذار شده تا با وزارت بهداشت همکاری کنند چرا که در این صورت باعث رفع مشکلات موجود خواهد شد.

وی گفت: در برخی موارد نظیر صنایع بزرگ و کوچک گلاب گیری استاندارد رعایت نمی شود اما نمی توان همه این صنایع را تعطیل کرد بنابراین نمی توان تندروی کرد و باید در حالت تعادل پیش رفت، به گونه ای که از 2 سال پیش این صنایع نیز فعالیت خود را در این زمینه ارتقاء دادند به طوری که مواد خام را به مراکزی که مسئولیت بسته بندی را دارند ، تحویل می دهند.

وزیر بهداشت افزود: با پیشنهاد وزارت بهداشت و با ایجاد تبصره قانونی بخشی از وظایف نظارتی واگذار شده و وزارت بهداشت نقش نظارت بر ناظران را بر عهده خواهد داشت چون در این زمینه نیز نتیجه کار مهم است تا محصولی که بدون کیفیت است، جمع آوری شود.

لنکرانی گفت: استانداردی که در نظر گرفته شده حداقل ها را در بر گرفته و سقفی برای آن در نظر گرفته نشده است به همین علت برای کمک به مردم و تشویق صنایع در بین محصولات استاندارد ، محصولاتی که دارای استاندارد بالایی بوده و نسبت به سایر کالاهای مشابه آن خطر کمتری دارند ، مشخص می شوند.

وی با اشاره به اینکه روغن بالای 5 درصد اسید ترانس به ازای هر یک درصد افزایش، یک درصد مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی را افزایش می دهد، گفت: در بیش از یک سال گذشته در مورد نمک مصرفی کارهای سازنده ای انجام شد به گونه ای که در 3 مرحله نمک به استاندارد 2/99 درصد رسید و قرار است در مرحله بعدی به 7/99 درصد برسد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه یکی از افزودنی هایی که در غذاهای آماده مورد استفاده قرار می گیرد، منوسدیم گلوتامین است که این ماده اشتها آور و می تواند لطمه وارد کند، گفت: 50 درصد جمعیت میانسال کشور دارای اضافه وزن هستند و این امر هر سال به صورت تصاعدی افزایش می یابد که باید با آن مقابله شود.

لنکرانی با بیان اینکه مدل نان مصرفی نیاز به بازنگری جدی دارد، گفت: وزارت بهداشت در صدد نابود کردن نان سنتی نیست بلکه این نان باید ارتقاء یابد اما در برخی شهرها نان سنتی جوابگوی نیازهای مردم نیست . در شهرهای کوچک عدم استفاده از جوش شیرین در نان بیشتر رعایت می شود اما در شهرهای بزرگ و شهرهایی که مسافرت به آنها زیاد است به علت کمبود زمان برای پخت نان زیاد ، نانواها برای به عمل آمدن خمیر از جوش شیرین استفاده می کنند که این وضعیت در بیشتر نقاط تهران وجود دارد.

وی تصریح کرد: تا چند سال پیش 87 درصد روغن مصرفی کشور را روغن جامد تشکیل می داد که هم اکنون این میزان به 73 درصد رسیده است.