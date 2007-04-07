اعلام آخرین نتایج مسابقات روبوکاپ ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین نتایج مسابقات روبوکاپ تهران به شرح زیر است :

1- تیم فوتبال سایز کوچک (small size):

رتبه اول: strive از دانشگاه شانگهای چین

رتبه دوم: Robo Rate از دانشگاه آزاد تبریز

رتبه سوم: Robo Razi دانشگاه سراسری کرمانشاه.

2- تیم سایز متوسط :

رتبه اول : MRL از دانشگاه آزاد قزوین

رتبه دوم Adro از دانشگاه آزاد خوارسگان



3- لیگ مین یاب:

رتبه اول: MRL دانشگاه قزوین

رتبه دوم: Micro sense

رتبه سوم: بسیج

4- لیگ ربات های امدادگر واقعی Rescue Real :

رتبه اول: MRL دانشگاه قزوین

رتبه دوم: Resquak دانشگاه خواجه نصیر تهران و Robo Razi کرمانشاه

5- لیگ های انسان نما (دوی بین ربات ها) Humanoid :

رتبه اول: پارس دانشگاه صنعتی اصفهان

رتبه دوم: پرشیا باهنر کرمان

6- لیگ ربات های انسان نما (مسابقات ضربات پنالتی) Humanoid:

رتبه اول: پرشیا باهنر کرمان

رتبه دوم: پارسای دانشگاه صنعتی اصفهان

7- لیگ شبیه سازی مربی soccer coach competition:

رتبه اول: دانشگاه MRL قزوین

رتبه دوم: Caspian علم و صنعت

رتبه سوم: اشتیاق دانشگاه آزاد گرمسار.

8- لیگ های مجازی Virtuhl Robot :

رتبه اول: MRL قزوین

رتبه دوم: Caspian

رتبه سوم: ایلیا

9- لیگ شبیه ساز امداد Rescve simolation :

رتبه اول: vaspan دبیرستان فرزانگان

رتبه دوم: MRL قزوین

رتبه سوم: saviour بهشتی

10- لیگ شبیه سازی سه بعدی soccer simulatioc 3D :

رتبه اول: SEU-SD

رتبه دوم : Gcyrus

رتبه سوم : Robogulf

11- لیگ تعقیب خط :

رتبه اول : دبیرستان شهید بهشتی کرمان

رتبه دوم : دبیرستان میرزا کوچک خان از رشت

رتبه سوم: دبیرستان علم و ادب از تهران

دومین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ ایران که با حضور 361 تیم از کشورهای جهان از روز پنج شنبه 16 فروردین ماه در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شده است امروز پایان می یابد.