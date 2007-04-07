ودیعه گذاری برای سفر عمره مفرده متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بالغ بر یک میلیون و 500 هزار نفر در نوبت تشرف ، مراجعه نکردن به موقع کسانی که نوبت اعزام آنان بوده و ضرورت برنامه ‌‏ریزی بهتر در شیوه‌ ‏های ودیعه ‌‏گذاری زائران در بانک ‌‏ها و فراخوان آنان به کاروانها از جمله دلایل این تصمیم سازمان حج و زیارت عنوان شده است.

براساس این گزارش ، در حال حاضر صدها هزار نفر از متقاضیانی که باید به این سفر مشرف می ‏شدند تا کنون مراجعه نکرده و برنامه‌ ‏ریزی سازمان حج و زیارت را با اختلال مواجه کرده ‌‏اند و تا هنگامی که این عده برای تشرف اعلام آمادگی نکنند ، فراخوانی ‌‏ها با مشکل روبرو است و ادامه ودیعه ‌‏گذاری نیز بر حجم مشکلات می ‌‏افزاید.

سازمان حج و زیارت از متقاضیانی که نوبت آنان سپری شده است ، خواست در اسرع وقت به دفاتر این سازمان در تهران و شهرستانها مراجعه کرده و وضعیت خود را روشن کنند.