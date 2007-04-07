  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۶:۳۵

مدیر کل تعاون استان مرکزی :

زمینه اشتغال 2 هزار و 965 نفر در استان مرکزی فراهم شده است

مدیر کل تعاون استان مرکزی گفت: با ایجاد شرکت‌های تعاونی زمینه اشتغال دو هزار و 965 نفر در استان ‪‬ مرکزی فراهم شده است.

محسن مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به این که در سال گذشته 412 شرکت تعاونی در این استان تشکیل شده است، افزود: با تشکیل این تعداد شرکت تعاونی17 هزار و 625 نفر با سرمایه ثبتی هفت میلیارد و500 میلیون ریال به عضویت شبکه وسیع تعاون در استان درآمدند.

وی تصریح  کرد: ازاین تعداد 11 هزار 259 نفر مرد و شش هزار و364 نفر زن هستند. مدیر کل تعاون استان افزود: از این تعداد شرکت تعاونی،154 شرکت در زمینه صنعت،116 شرکت خدماتی،70 شرکت کشاورزی،23 شرکت حمل و نقل،16 شرکت مسکن،11 شرکت چند منظوره، هفت شرکت عمرانی،شش شرکت فرش دستبافت، سه شرکت معدنی،سه شرکت تامین نیاز تولیدکنندگان،سه شرکت تامین نیازصنوف خدمات است.

کد مطلب 466889

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها