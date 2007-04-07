زمینه اشتغال 2 هزار و 965 نفر در استان مرکزی فراهم شده است

محسن مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به این که در سال گذشته 412 شرکت تعاونی در این استان تشکیل شده است، افزود: با تشکیل این تعداد شرکت تعاونی17 هزار و 625 نفر با سرمایه ثبتی هفت میلیارد و500 میلیون ریال به عضویت شبکه وسیع تعاون در استان درآمدند.

وی تصریح کرد: ازاین تعداد 11 هزار 259 نفر مرد و شش هزار و364 نفر زن هستند. مدیر کل تعاون استان افزود: از این تعداد شرکت تعاونی،154 شرکت در زمینه صنعت،116 شرکت خدماتی،70 شرکت کشاورزی،23 شرکت حمل و نقل،16 شرکت مسکن،11 شرکت چند منظوره، هفت شرکت عمرانی،شش شرکت فرش دستبافت، سه شرکت معدنی،سه شرکت تامین نیاز تولیدکنندگان،سه شرکت تامین نیازصنوف خدمات است.