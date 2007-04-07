پرونده ترور حریری در کشوی میز چوبی شیراک

به گزارش خبرگزاری مهر، همبستگی پاریس با کشوری که به "کشور درخت ارز" مشهور است، از جمله اولویت های کاخ الیزه در دوران ریاست جمهوری شیراک به شمار می رفت که سفرهای متناوب و مداوم مقامات لبنانی به ویژه در ارتباط با قتل "رفیق حریری" نخست وزیر پیشین لبنان نشانگر این مدعی است.

ژاک شیراک

رفیق حریری در 14 فوریه سال 2005 میلادی در اثر یک انفجار مهیب به همراه چندین نفر دیگر جان خود را از دست داد.

شدت وابستگی فرانسه به مسائل مطرح در لبنان به حدی بود که حتی سفر شیراک به بیروت در دستور کار قرار داشت، اما بالاخره به سبب بروز مشکلاتی صورت نگرفت. با وجود این شیراک دست از پیگیری پرونده لبنان بر نداشت.

شیراک در سخنرانی اخیر خود بر تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به موضوع قتل حریری تاکید کرد. وی اظهار داشت : از نظر من، تشکیل دادگاه رسیدگی به پرونده قتل حریری یک ضرورت به شمار می رود.

رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد: من امیدوارم که تصمیماتی اساسی در این زمینه اتخاذ شود و امید دارم که این تصمیمات پیش از پایان دوره ریاست جمهوری من باشد.

در همین حال، اختلافات موجود در بین موافقان و مخالفان تشکیل دادگاه بین المللی درباره قتل حریری یکی از دلایل اصلی بالا گرفتن شدت بحران در لبنان است. مسئله دادگاه بین المللی و دولت وحدت ملی لبنان، دو محور اصلی مورد اختلاف موافقان و مخالفان دولت این کشور به شمار می رود.

"نبیه بری" رئیس مجلس لبنان نیز که اصرار بر تغییر در اساسنامه دادگاه بین اللملی دارد، فعلا از به تصویب رسیدن طرح تشکیل این دادگاه بدلیل نا مشروع بودن دولت و درخواست آن در این مورد، جلوگیری به عمل می آورد.

یادآور می شود که قطعنامه 1664 سازمان ملل متحد که در ماه نوامبر تصویب شد، تشکیل یک دادگاه بین المللی را پیش بینی می کند.

در این بن بست سیاسی، جریان دیگری به راه افتاده است. در نامه 70 نماینده مجلس لبنان به "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد بر اتخاذ تدابیر جدیدی براساس منشور سازمان ملل برای تشکیل دادگاه تاکید شده است.

تا کنون درخواستی رسمی در این راستا صورت نگرفته و بری در پاسخ به این نامه، پیشنهاد مذاکرات بین طرف های لبنانی تحت نظارت عربستان سعودی را مطرح کرد.

شیراک در دیدار پسر رفیق حریری در پاریس

در این نامه که به امضای نمایندگان وابسته به گروه 14مارس رسیده و "سعد حریری" نماینده مجلس و رئیس جریان المستقبل آن را به پیترسون تسلیم کرد؛ از سازمان ملل متحد خواسته شده تا تدابیر جایگزین را براساس منشور سازمان ملل متحد برای تشکیل دادگاه بین المللی پرونده ترور حریری اتخاذ کند.

موافقان و مخالفان برگزاری دادگاه بین المللی قتل رفیق حریری در اصل ماجرا با یکدیگر مخالفتی ندارند، اما در اساسنامه این دادگاه اختلافاتی وجود دارد که مخالفان خواستار ایجاد تغییراتی در آن هستند

جالب توجه است که پیشنهاد نبیه بری با توجه به استقبال سعد حریری و اعلام موافقت دبیرکل سازمان ملل متحد برای حضور "نیکولا میشل" مشاور امور حقوقی این سازمان در اجلاس رهبران سیاسی لبنان بنا به درخواست بری، مورد توجه قرار گرفته است. بری در این باره می گوید : گفتگوی جریان های سیاسی لبنان در خاک این کشور دیگر فایده ای ندارد و باید برای حل وفصل بحران سیاسی لبنان، گفتگوها در عربستان ادامه پیدا کند.

این سخنان در حالی ایراد شد که سنیوره سعی دارد مسئله را به مرزهای بین المللی بکشاند وبا طرح مسائل لبنان در یک دادگاه بین المللی اهدافی را دنبال کند که با منافع ملی لبنان تضاد دارد.

موافقان و مخالفان برگزاری دادگاه بین المللی در اصل ماجرا با یکدیگر مخالفتی ندارند، اما در اساسنامه این دادگاه اختلافاتی وجود دارد که مخالفان خواستار ایجاد تغییراتی در آن هستند.

آنان عقیده دارند که در اساسنامه دادگاه نباید اهداف سیاسی مورد پیگیری قرار گیرد بلکه مسئله باید کاملا حقوقی باشد.

ازسوی دیگر، فرانسه از زمان ترور رفیق حریری هرگونه تماس خود در سطوح بلندپایه با سوریه را متوقف کرده است. شیراک بارها دمشق را به همکاری نکردن با تیم بین المللی بررسی ترور نخست وزیر اسبق لبنان متهم کرده است.

"بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه نیز در این باره می گوید: از سال 2004 میلادی تاکنون هیچ تماس تلفنی با ژاک شیراک نداشته است.

سوریه بارها اتهامات وارده علیه خود مبنی بر دست داشتن در ترور رفیق حریری را رد کرده و تاکید کرده است که در صورت اثبات دست داشتن هر تبعه سوری در ترور رفیق حریری، این فرد باید در سوریه محاکمه شود.

رفیق حریری و شیراک

فرانسه برای مدتی رهبری نیروهای نیروهای بین المللی تحت نظارت سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) را به عهده داشت.

حال که کمتر از یک ماه به برگزاری اولین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی مانده و شیراک نیز در هفته های اخیر نامزدی خود در این انتخابات را منتفی دانست، به نظر می رسد برای شیراک حل مسئله ترور رفیق حریری به یکی از اولویت های دو هفته آخر ریاست جمهوری وی تبدیل شده است و آخرین تلاشش را در این راستا انجام می دهد.