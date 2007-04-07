اسلام را بدون مسائل تفرقه انگیز معرفی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت هفته وحدت و خجسته زاد روز پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با حضور رئیس، معاونان و کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ناجا برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام رحمانی نماینده ولی فقیه در ناجا و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا طی سخنانی با تبریک حلول سال نو و ولادت با سعادت پیامبر گرامی (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت، با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان سال وحدت ملی و انسجام اسلامی اظهار داشت: اتحاد ملی و انسجام اسلامی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و احیاء مجدد اسلام در جهان است.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا با بیان برنامه های این سازمان در سال جاری با محوریت ایجاد وحدت ملی و انسجام اسلامی مورد تاکید مقام معظم رهبری گفت: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا در سال جاری به منظور عمل به منویات مقام معظم رهبری برنامه ریزی خود را در این راستا انجام داده و در زمینه تقویت جهات معنوی کارکنان ناجا و خانواده های آنان، احصاء تهدیدها و آسیب ها در داخل نیرو و راه های مقابله با این تهدیدات برنامه های نظارتی دقیق و برخورد با متخلفین را در راس امور خود قرار داده که دستور العمل های اجرایی آن نیز به زودی به واحدها ابلاغ خواهد شد.

حجت الاسلام رحمانی در بخش پایانی سخنان خود ابراز امیدواری کرد به برکت این ایام خجسته همه مسلمین بتوانند روح و جسم خود را به آداب و سننن پیامبر عظیم الشان اسلام متبرک کنند و عامل به آداب و سنن نبوی (ص) باشند و همانگونه که با مبعث نبی گرامی اسلام و ظهور اسلام همه مسلمین یک دل و یک صدا توانستند بر کفر و شرکت و نفاق غللبه یابند، مسلمانان عصر حاضر نیز در سالی که به عنوان سال وحدت ملی و انسجام اسلامی از سوی رهبر عزیز انقلاب نامگذاری شده است بتوانند با وحدت و انسجام اسلامی، یک دل و یک صدا بر کفر و استکبار جهانی غلبه یابند و توطئه های آنها را در ایجاد تفرقه بین مسلمین نقش بر آب نمایند.