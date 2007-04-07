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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۶:۳۷

مربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به ناگویای ژاپن می پیوندد

مربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در پایان فصل جاری رقابت های دسته اول جام آزادگان به تیم ناگویای ژاپن می پیوندد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظرزاده مربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در راستای مذاکرات خود با تیم ناگویا، در پایان فصل جاری رقابت های دسته اول به ژاپن سفر می کند.

این مربی که فصل گذشته مدارکش را از طریق وکیل حقوقی اش در اختیار این تیم ژاپنی که در رقابت های دسته اول ژاپن بازی می کند، فرستاده بود، برای مذاکرات نهایی و همکاری با این باشگاه در پایان این رقابت ها به ژاپن خواهد رفت.

نظرزاده که دارای مدرک مربیگری A بین الملل است در سالهای گذشته به عنوان دستیار با قلعه نویی، کریمی، میثاقیان و پیوس به ترتیب در تیم های کشاورز، ابومسلم و تراکتورسازی همکاری کرده است.

کد مطلب 466895

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