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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۶:۳۸

در استان زنجان ؛

6 هزار فرهنگی از امکانات اقامتی آموزش و پرورش استفاده کردند

در ایام تعطیلات نوروز امسال ، تعداد 6 هزار و 276 نفر ‬مسافر فرهنگی از امکانات اقامتی سازمان آموزش و پرورش استان زنجان استفاده کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ، رئیس روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استان زنجان امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: این تعداد مسافر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، 75 درصد رشد داشته است.

به گفته علی اسماعیلی ، این تعداد مسافر از کلاسهای درس تجهیز شده 30 آموزشگاه ‪ خانه‌ معلم و فضای باشگاه فرهنگیان شهر زنجان ، شهرستان‌ها و مناطق تابعه‌ استان زنجان استفاده کردند.

وی ، تعداد اتاق‌ های تجهیز شده‌جهت اسکان مسافران فرهنگی و خانواده‌ های آنان را 259 باب عنوان کرد و گفت: این مکان ‌ها از 28 اسفند 85 تا 15 فروردین 86 ، پذیرای مهمانان نوروزی بودند.

کد مطلب 466897

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