6 هزار فرهنگی از امکانات اقامتی آموزش و پرورش استفاده کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ، رئیس روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استان زنجان امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: این تعداد مسافر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، 75 درصد رشد داشته است.

به گفته علی اسماعیلی ، این تعداد مسافر از کلاسهای درس تجهیز شده 30 آموزشگاه ‪ خانه‌ معلم و فضای باشگاه فرهنگیان شهر زنجان ، شهرستان‌ها و مناطق تابعه‌ استان زنجان استفاده کردند.

وی ، تعداد اتاق‌ های تجهیز شده‌جهت اسکان مسافران فرهنگی و خانواده‌ های آنان را 259 باب عنوان کرد و گفت: این مکان ‌ها از 28 اسفند 85 تا 15 فروردین 86 ، پذیرای مهمانان نوروزی بودند.