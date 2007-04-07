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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۷:۰۳

امارات خواهان صلح و ثبات در عراق شد

دولت امارات با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که باید صلح و ثبات در عراق برقرار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دولت امارات متحده عربی امروز ( 18 فروردین ) با صدور اطلاعیه ای خواهان برقراری صلح و ثبات در عراق شده و اعلام داشت : مردم عراق باید آزاد و با اقتدار زندگی کنند.

براساس این گزارش، اطلاعیه دولت امارات در پی دیدار شب گذشته "ایاد علاوی" نخست وزیر سابق عراق و "شیخ حمدان بن زیاد آل نهیان" معاون نخست وزیر امارات صادر شده است.

بر همین اساس در دیدار شب گذشته، امارات مواضع خود در قبال عراق و مردم این کشور را اعلام داشته و این نکته را یادآور شده که : امارت از عراق و مردم این کشور حمایت می کند ؛ امارات معتقد است تنها با برقراری آشتی ملی واقعی در عراق امنیت تمامی گروهها دراین کشور تامین می شود و آنگاه عراق مجددا می تواند به جایگاه واقعی خود درمنطقه بازگردد.

علاوی نیز در این دیدار آخرین وضعیت عراق را به اطلاع مقامات اماراتی رسانده و از اقدامات امارات در رابطه با حمایت از مردم عراق قدردانی کرد.

امارات در حالی خواهان برقراری صلح و ثبات در عراق شده که خبر می رسد اجلاس بین المللی درباره عراق، ماه آینده میلادی در شرم الشیخ مصر برگزار خواهد شد.

  

  

 

کد مطلب 466901

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