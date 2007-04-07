به گزارش خبرنگار مهر، "نردبان جیکوب" محصول 1990 آمریکا به کارگردانی آدریان لین و فیلمنامه بروس جوئل رابین است. تیم رابینز نقش جیکوب سینگر را بازی می کند، یک سرباز جنگ ویتنام که پس از بازگشت از جنگ دچار توهم می شود، اما او در این توهمات تنها نیست. همرزمان جیکوب نیز خود را تحت تعقیب آدمکشان ناشناخته می یابند. الیزابت پنا، دنی آیلو و جیسن الکساندر دیگر بازیگران این فیلم 115 دقیقه ای هستند.

مکالی کاکلین، بازیگر مجموعه فیلم های "تنها در خانه"، نیز در نقش پسر جیکوب حضوری کوتاه دارد، بی آنکه نامش در عنوان بندی فیلم ذکر شود. آدریان لین در بعضی صحنه های "نردبان جیکوب" که در آن سر بازیگران به سرعت تکان می خورد از یک جلوه ویژه خلاقانه استفاده کرد. او صحنه ها را به صورت چهار فریم در ثانیه فیلمبرداری کرد و بعد این صحنه ها با تعداد فریم استاندارد از نو پخش شد تا افکت مورد نظر حاصل شود.

"نردبان جیکوب" تصویری آزادانه و غیرعادی از وجود انسان هاست و این فیلم را به جرات می توان یکی از بهترین و تاثیرگذارترین فیلم های دهه 1990 لقب داد. آدریان لین بریتانیایی پیش از ساخت "نردبان جیکوب" هم فیلمسازی شناخته شده بود که سه فیلم مطرح "فلش دنس" (1983)، "نه و نیم هفته" (1986) و "جذابیت مرگبار" را در کارنامه داشت. "پیشنهاد بیشرمانه" (1993)، "لولیتا" (1997) و "بی وفا" (2002) از دیگر ساخته های این فیلمساز 66 ساله است.

گفته می شود بروس جوئل رابین، فیلمنامه نویس "نردبان جیکوب"، داستان این فیلم را نخستین بار در اوایل دهه 1970 نوشت. او سال ها دنبال تهیه کننده ای بود که حاضر به سرمایه گذاری روی این پروژه باشد و در نهایت با آدریان لین آشنا شد. در یک همکاری بسیار نزدیک، داستان را با او بازنویسی کرد. رابین ابتدا می خواست نمادگری شیطان و فرشته جلوه ای عینی تر و تصویری داشته باشد، اما لین معتقد بود اگر این نمادها به صورت مبهم به تصویر کشیده شود، حاصل کار جالب تر و ترسناکتر می شود. این دو در مورد نوع پایان فیلم هم اختلاف نظر داشتند.

این فیلم به مدیریت ناصر طهماسب دوبله شده و فردا شب (19 فروردین ماه) در قالب برنامه سینما و ماوراء از شبکه چهار پخش می‌شود. نادر طالب‌زاده به عنوان کارشناس در برنامه حضور دارد.