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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۷:۰۶

در ایام نوروز صورت گرفت ؛

کاهش 34 درصدی آمار سرقت در استان مرکزی

فرمانده انتظامی استان مرکزی از کاهش 34 درصدی آمار سرقت در این استان طی تعطیلات نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، سردار نبی الله حیدری در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب که در سال گذشته در ایام نوروز ، یک صد و 35 مورد سرقت منزل صورت گرفته بود ، افزود: با توجه به این میزان ، در سال جاری با 34 درصد کاهش ، 89 مورد سرقت صورت گرفت که 85 مورد آن کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار کرد: تصادفات درون شهری و برون شهری در استان نسبت به سال گذشته 23 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در تصادفات درون شهری به ترتیب در آمار فوتی و جرحی ‌، 57 و 39 درصد و آمار تصادفات فوتی و جرحی در جاده ها نیز 47 و 6 درصد کاهش داشته ایم.

حیدری از علل و عوامل کاهش تصادفات را ، حضور پلیس در جاده ها ، شناسایی جاده های حادثه ساز ، عوامل فرهنگی از جمله صدا وسیما ، آموزش و پرورش و دانشگاهها عنوان کرد و افزود: 90 درصد تصادفات به خاطر سرعت غیر مجاز ، سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ است.

وی به اقدامات این نیرو در زمینه تامین امنیت شهروندان استان و مبارزه با سوداگران مرگ اشاره کرد و عنوان داشت: نیروی انتظامی استان در طی 20 روز گذشته با کشف بیش از 18کیلوگرم مواد مخدر و انهدام یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان ، موفق به دستگیری 226 قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر شده است که از رشد 85 درصدی میزان کشفیات نسبت به سال قبل برخوردار است.

حیدری از کشف یک هزار و 500 لیتر انواع مشروبات الکلی در استان مرکزی خبر داد و گفت: با تلاش شبانه روزی پرسنل نیروی انتظامی استان ، سه هزار و 150 قوطی انواع مشروبات الکلی خارجی که از مرزهای غرب کشور وارد استان شده بود کشف و در این ارتباط 4 نفر از قاچاقچیان دستگیرشدند.

کد مطلب 466908

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