کاهش 34 درصدی آمار سرقت در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، سردار نبی الله حیدری در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب که در سال گذشته در ایام نوروز ، یک صد و 35 مورد سرقت منزل صورت گرفته بود ، افزود: با توجه به این میزان ، در سال جاری با 34 درصد کاهش ، 89 مورد سرقت صورت گرفت که 85 مورد آن کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار کرد: تصادفات درون شهری و برون شهری در استان نسبت به سال گذشته 23 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در تصادفات درون شهری به ترتیب در آمار فوتی و جرحی ‌، 57 و 39 درصد و آمار تصادفات فوتی و جرحی در جاده ها نیز 47 و 6 درصد کاهش داشته ایم.

حیدری از علل و عوامل کاهش تصادفات را ، حضور پلیس در جاده ها ، شناسایی جاده های حادثه ساز ، عوامل فرهنگی از جمله صدا وسیما ، آموزش و پرورش و دانشگاهها عنوان کرد و افزود: 90 درصد تصادفات به خاطر سرعت غیر مجاز ، سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ است.

وی به اقدامات این نیرو در زمینه تامین امنیت شهروندان استان و مبارزه با سوداگران مرگ اشاره کرد و عنوان داشت: نیروی انتظامی استان در طی 20 روز گذشته با کشف بیش از 18کیلوگرم مواد مخدر و انهدام یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان ، موفق به دستگیری 226 قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر شده است که از رشد 85 درصدی میزان کشفیات نسبت به سال قبل برخوردار است.

حیدری از کشف یک هزار و 500 لیتر انواع مشروبات الکلی در استان مرکزی خبر داد و گفت: با تلاش شبانه روزی پرسنل نیروی انتظامی استان ، سه هزار و 150 قوطی انواع مشروبات الکلی خارجی که از مرزهای غرب کشور وارد استان شده بود کشف و در این ارتباط 4 نفر از قاچاقچیان دستگیرشدند.