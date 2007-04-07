نخستین نشان المپیاد جهانی طراحی شهری انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنده اول این مسابقه بین المللی، سنی کاروسوگلو از کشور قبرس بود. این نشان به عنوان نشان دائمی المپیاد جهانی طراحی شهری که سال آینده در شیراز و اسلامشهر توسط سازمان ملل متحد برپا می شود، تعیین شده است.

رضا پور وزیری، رئیس مرکز بین المللی پژوهش هنر و معماری در این مراسم عنوان کرد، هدف از اجرای این مسابقه دسترسی به یک نشان بین المللی و ماندگار برای مسابقه بین المللی طراحی شهری در سال 2008 به عنوان یک رویداد جهانی بوده و کشور تمدن ساز ایران نخستین میزبان این رویداد مهم به شمار می رود. این برنامه توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل برگزار می شود که مجری آن مرکز بین المللی پژوهش هنر و معماری است.

از 208 اثر رسیده به دبیرخانه مسابقه، 165 اثر مربوط به ایران و 43 اثر از کشورهای فرانسه، مراکش، اندونزی، تایوان، بلژیک، کره جنوبی، آلمان، ترکیه، امارات متحده عربی، بلغارستان، استرالیا، برزیل، شیلی، سوئیس، هندوستان، بوسنی و هرزگوین، فیلیپین، صربستان، مونته نگرو، چین، مالزی، مکزیک، دانمارک، اروگوئه، لهستان و قبرس بودند.

اعضای هیأت داوران این مسابقه به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از آیدین آغداشلو، محمد احصایی، سید رحمان اقبالی، رضا پور وزیری، ابراهیم حقیقی، داراب دیبا، قباد شیوا، پرویز کلانتری، مصطفی گودرزی و سجاد محمد یارزاده که از اعضای دبیرخانه این المپیاد(زیر نظر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد)، فرهنگستان هنر، انجمن گرافیک ایران، انجمن جهانی گرافیک و یونسکو هستند.

علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی www.woud2008.org مراجعه کنند.