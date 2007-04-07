فعالیت کمیته امداد باعث کاهش فقر در جامعه شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت ‌الله محمد فاضل لنکرانی در دیدار عسگر اولادی نماینده مقام معظم رهبری در کمیته امداد امام خمینی، رضا نیری رئیس سابق و حسین انواری سرپرست جدید کمیته امداد امام خمینی با ایشان طی سخنانی به فرمان امام خمینی(ره) در خصوص تشکیل کمیته امداد اشاره و تأکید کرد : کمیته امداد امام خمینی یکی از دستاوردهای مهم امام راحل حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است که نوعی الهام و عنایت الهی به شمار می‌رود.



وی با بیان این ‌که فعالیتهای کمیته امداد امام خمینی در درجه اول از بروز جنایتها در جوامع جلوگیری می‌کند، افزود : آمارهای ارائه شده از سوی مسؤولان و اظهارات مددجویان تحت پوشش کمیته امداد به خوبی بیانگر این موضوع است که اگر مساعدت‌های کمیته امداد نمی‌بود مردم از فقر و بدبختی یا به سمت سرقت روی می‌آوردند و یا در انتظار مرگ می‌نشستند.



آیت‌الله فاضل لنکرانی تصریح کرد: در پرتو مساعدتهای کمیته امداد افرادی به تحصیل ادامه می‌دهند و به عنوان نخبگان جامعه به مقامات بالای کشوری دست می‌یابند.



این مرجع تقلید با تأکید بر این ‌که برخی اقدامات از طریق چند واسطه انجام می‌شود تا سود آن به مردم جامعه برسد اظهار داشت : کمیته امداد بدون نیاز به توجیه و تحلیل و واسطه، به افراد بی‌بضاعت خدمات رسانی می‌کند.



آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به برخی دلایل داخلی و خارجی که منجر به افزایش تورم در جامعه شده است خاطرنشان ساخت : باید کسانی که جلوی آثار منفی این گونه مسائل را می‌گیرند و به مردم کمک می‌کنند تجلیل شوند.



همچنین آیت‌الله حسین نوری همدانی در دیدار نماینده مقام معظم رهبری در کمیته امداد امام خمینی ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در کمیته امداد و تأکید بر مساعدت بیشتر به محرومان جامعه جهت از بین رفتن فقر خاطر نشان ساخت : مساعدتها و فعالیتهای کمیته امداد امام خمینی(ره) باید در جهت اشتغال زایی و تولید باشد تا مددجویان تحت پوشش فقط به دریافت کمکهای مردمی عادت نکنند.



وی با تأکید بر فراگیرتر شدن فعالیتهای کمیته امداد، ایجاد این نهاد را از دستاوردهای امام خمینی(ره) عنوان کرد و افزود: همان طور که امام خمینی(ره) فرمودند کار ما مقدمه ظهور امام زمان(عج) را فراهم می‌کند.