۳ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۵۷

سرپرست تيم كشتي دانشگاه آزاد تهران در گفت و گو با "مهر" :

نبايد تيم راه آهن خراسان را دست كم گرفت

سرپرست تيم كشتي دانشگاه آزاد تهران گفت: ما براي پيروزي و حفظ صدرنشيني به مشهد آمده ايم اما به هيچ وجه تيم راه آهن خراسان را دست كم نمي گيريم.

رحيم عظيمي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" درمورد ديدار حساس دو تيم راه آهن خراسان و دانشگاه آزاد تهران كه ساعت 17 فردا در مشهد برگزار مي شود گفت: تيم راه آهن تيم بسيار خوبي است و قهرمان زيرك و با هوشي چون امير توكليان اين تيم را هدايت مي كند، ضمن آنكه راه آهن خراسان در اين ديدار ميزبان است وا ز امتياز تماشاگران خراساني هم به خوبي استفاده مي كند.

وي در ادامه افزود: تيم ما براي كسب پيروزي بايد به خوبي از موقعيت ها استفاده كند ، ما براي پيروزي در اين ميدان به مشهد آمده ايم و فكر مي كنم با دست پر به تهران بازگرديم. عظيمي در پايان تركيب تيم كشتي دانشگاه آزاد مقابل راه آهن خراسان را به شرح زير معرفي كرد:

50 كيلو گرم: مرتضي دنيادوست
55 كيلو گرم: مجيد رودباري و حسين رنگرز
60 كيلو گرم: محمد طلايي و بهنام طيبي
66 كيلو گرم: اصغر بذري
74 كيلو گرم: سعيد واگذاري و عليرضا بهابسته
84 كيلو گرم: فريدون قنبري و امير مرادي گنجي
96 كيلو گرم: محمد حسين خالقي فر
120 كيلو گرم: عليرضا حيدري و اشكان ازلي فر

