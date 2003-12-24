نبايد تيم راه آهن خراسان را دست كم گرفت

رحيم عظيمي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" درمورد ديدار حساس دو تيم راه آهن خراسان و دانشگاه آزاد تهران كه ساعت 17 فردا در مشهد برگزار مي شود گفت: تيم راه آهن تيم بسيار خوبي است و قهرمان زيرك و با هوشي چون امير توكليان اين تيم را هدايت مي كند، ضمن آنكه راه آهن خراسان در اين ديدار ميزبان است وا ز امتياز تماشاگران خراساني هم به خوبي استفاده مي كند.

وي در ادامه افزود: تيم ما براي كسب پيروزي بايد به خوبي از موقعيت ها استفاده كند ، ما براي پيروزي در اين ميدان به مشهد آمده ايم و فكر مي كنم با دست پر به تهران بازگرديم. عظيمي در پايان تركيب تيم كشتي دانشگاه آزاد مقابل راه آهن خراسان را به شرح زير معرفي كرد:

50 كيلو گرم: مرتضي دنيادوست

55 كيلو گرم: مجيد رودباري و حسين رنگرز

60 كيلو گرم: محمد طلايي و بهنام طيبي

66 كيلو گرم: اصغر بذري

74 كيلو گرم: سعيد واگذاري و عليرضا بهابسته

84 كيلو گرم: فريدون قنبري و امير مرادي گنجي

96 كيلو گرم: محمد حسين خالقي فر

120 كيلو گرم: عليرضا حيدري و اشكان ازلي فر