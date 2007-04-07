ابراز اطمینان آمریکا در مورد خلع سلاح کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "سوزان استیونسن" گفت که علیرغم توقف تقریباً دو هفته ای گفتگوها برای حل اختلافات آمریکا با کره شمالی بر سر پول های مسدود شده پیونگ یانگ، این کشور همچنان به آغاز روند خلع سلاح در میانه آوریل اطمینان دارد.

کره شمالی در گفتگوهای شش جانبه توافق کرد که در قبال دریافت کمک های انرژی از سوی آمریکا، این کشور راکتور هسته ای "یونگ بیون" را تعطیل خواهد کرد اما مسدود کردن پول های کره شمالی به میزان 25 میلیون دلار از سوی آمریکا در بانک دلتای آسیا در ماکائو روند خلع سلاح را با بن بست رو به رو ساخته است.

واشنگتن توجیه خود را در مسدود کردن این مبلغ، اتهام پول شویی و چاپ دلارهای تقلبی از سوی کره شمالی اعلام کرده، اما پیونگ یانگ هشدار داده است تا زمانی که این مبلغ آزاد نشود این راکتور را تعطیل نخواهد کرد.

آمریکا، چین، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن و روسیه شش کشوری هستند که برای حل بحران هسته ای پیونگ یانگ مذاکره می کنند.

کره شمالی خواستار انتقال پول های خود ازبانک دلتای آسیا در ماکائو به حسابی در یک بانگ چینی است.

"دانیل گلیزر" معاون جانشین وزیر خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با جنایت های مالی و کمک های مالی به تروریسم که سرپرست هیئت گفتگو کننده آمریکایی درباره آزاد سازی پول های پیونگ یانگ را برعهده دارد و گفتگوی 13 روزه ای را با چین، کره شمالی، کره جنوبی، و بانک چین در خصوص حل این مسئله داشته، عصر روز جمعه بدون دستیابی به نتیجه ای، پکن را به مقصد واشنگتن ترک کرد.

سوزان استیونسن افزود : مذاکرات و تلاش های مشترک ما با تمامی طرفها ادامه پیدا خواهد کرد.

وی تاکید کرد، " به باور ما طی ضرب الاجل 60 روزه خلع سلاح ممکن است و ما با دیگرهمپیمانان خود برای رسیدن به این هدف تلا ش می کنیم.

این سخنگو از زمان آغاز گفتگو جزئیاتی ارائه نداد، اما پیونگ یانگ پذیرش خلع سلاح را مشروط به آزاد سازی دارایی های خود در بانک ماکائو کرده است.

در 13 آوریل از کره شمالی خواسته شد تا اواسط آوریل راکتور یونگ بیون را که اصلی ترین راکتور اتمی این کشور می باشد تعطیل کند و درعوض آمریکا وعده کمک های انرژی به این کشور را داد، اما ناظران این مسئله، با اشاره به مشکلات مربوط به مسدود شدن اموال کره شمالی و استنکاف آمریکا از آزادی پولهای پیونگ یانگ، نسبت به بسته شدن این راکتورابراز تردید می کنند.