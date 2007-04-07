  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۸:۱۰

نخستین جشنواره سراسری عکس زیارت به پایان رسید

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره سراسری عکس زیارت به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با همکاری انجمن عکاسان، روز جمعه 17 فروردین ماه در استان قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم حجة الاسلام والمسلمین حمید رسایی در سخنانی هدف از برگزاری جشنواره را تقویت رشته عکاسی و ترویج بار معنویت در میان هنرمندان و هنرجویان این عرصه عنوان کرد و گفت برگزاری این قبیل جشنواره ها در ارتقاء سطح فرهنگی-هنری موثر و همواره مورد توجه و عنایت ویژه اداره ارشاد است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزاری چندین نمایشگاه با موضوعات مختلف در سال 87 را از جمله برنامه های اساسی اداره ارشاد عنوان کرد و این برنامه ها را در جذب و انتقال مفاهیم دینی و هنری و ایجاد اوقات فراغت سالم برای زائرینی که به استان قم سفر می کنند موثر دانست.

در این مراسم دبیر جشنواره با اشاره به گزارشی کوتاه در رابطه با برگزاری جشنواره عکس زیارت عنوان کرد که 1474 اثر از 58 شهر به این دبیرخانه ارسال شده که از هشت اثر برگزیده تجلیل خواهد شد.

در خاتمه نفرات برتر جشنواره عکس زیارت معرفی و جوایزی به آنها اهدا شد:

نفر اول: مجتبی کوچکی از تهران- کمک هزینه سفر زیارتی حج معادل هفت میلیون ریال همراه دیپلم افتخار و تندیس جشنواره.

نفر دوم: ابراهیم بهرامی از مشهد- هزینه سفر زیارتی به عتبات عالیات معادل چهار میلیون ریال همراه دیپلم افتخار و تندیس جشنواره.

نفر سوم: ایرج کیانیان از اراک- مبلغ سه میلیون ریال وجه نقد همراه دیپلم افتخار و تندیس جشنواره.

پنج نفر برگزیده این جشنواره هم نسرین شاه محمدی از مشهد، ناهید عباسی از تهران، مهدی رضایی مهر از قم، جابر احمدی از اهواز و مجید نورالله پور از قزوین هستند که به هر کدام مبلغ یک میلیون ریال جایزه نقدی همراه با دیپلم افتخار و تندیس جشنواره اهدا شد.

کد مطلب 466938

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها